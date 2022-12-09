Рада може відновити електронне декларування до 1 квітня, – Корнієнко

Народні депутати працюють над відновленням електронного декларування, призупиненого на період дії воєнного стану.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час круглого столу, передає Укрінформ.

"Ми маємо працювати над поверненням системи декларування. Є законопроєкт голови коаліції Давида Арахамії, над яким ми зараз працюємо", – сказав Корнієнко.

За його словами, зміст проєкту наразі напрацьовується, у ньому необхідно передбачити механізми захисту.

"Щодо термінів ми розуміємо, що вся система налаштована все-таки на 1 квітня, тому ми будемо працювати над тим, щоб до 1 квітня це вступило в силу", – додав Корнієнко.

У жовтні про можливе відновлення е-декларування заявляло Національне агентство з питань запобігання корупції..

У травні НАЗК поінформувало, що посадовцям під час дії воєнного стану не обов’язково подавати декларації. Водночас після закінчення війни є три місяці, щоб надати відомості.

Нині подання е-декларацій за 2021 рік призупинено. На розгляді в парламенті перебуває законопроєкт про відновлення цього процесу.