Держстат оцінив падіння ВВП України у третьому кварталі у майже 31%

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у третьому кварталі 2022 року впав на 30,8%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Про це свідчить оперативна оцінка Державної служби статистики (Держстат).

Порівняно з другим кварталом падіння ВВП у третьому кварталі 2022 року оцінюється у 9% (з урахуванням сезонного фактору).

Як повідомлялося, за оперативними даними Держстату, реальний ВВП України у другому кварталі 2022 року впав на 37,2%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Порівняно з першим кварталом падіння ВВП оцінювалося у 19,1%.

Нагадаємо, за даними Держстату, реальний ВВП України у 2021 році збільшився на 3,4% порівняно із 2020 роком.