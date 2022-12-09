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Держстат оцінив падіння ВВП України у третьому кварталі у майже 31%

ввп,падіння

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у третьому кварталі 2022 року впав на 30,8%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Про це свідчить оперативна оцінка Державної служби статистики (Держстат).

Порівняно з другим кварталом падіння ВВП у третьому кварталі 2022 року оцінюється у 9% (з урахуванням сезонного фактору).

Держстат оцінив падіння ВВП України у третьому кварталі у майже 31% 01

Як повідомлялося, за оперативними даними Держстату, реальний ВВП України у другому кварталі 2022 року впав на 37,2%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Порівняно з першим кварталом падіння ВВП оцінювалося у 19,1%. 

Нагадаємо, за даними Держстату, реальний ВВП України у 2021 році збільшився на 3,4% порівняно із 2020 роком.

Автор: 

ВВП (1131) Держстат (1426)


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