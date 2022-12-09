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Новини
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Фейки про експорт української електроенергії розганяє Росія, – голова "Укренерго"

кудрицький

Фейкова інформація про експорт української електроенергії після 11 жовтня розганяється в інформпросторі з подачі РФ, щоб відвернути увагу від того, що саме країна-агресор є причиною дефіциту електроенергії в Україні.

Про це на брифінгу заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Україна не експортує електроенергію з 11 жовтня. Крапка. Коли розганяються ці фейки, ми вважаємо, що це російське ІПСО. Ці наративи покликані відвернути увагу від одного простого факту: ми зараз маємо обмеження електроспоживання по всій країні не тому, що хтось то її експортує, не тому, що хтось повільно ремонтує, а тому, що у нас практично щотижня відбувається масована ракетна атака РФ на українську енергосистему", – наголосив Кудрицький.

Він зауважив, що "Укренерго" наразі навіть не розподіляє доступ до міждержавних ліній електропередач для експорту електроенергії.

Водночас він закликав не плутати комерційний експорт із технічними перетоками електроенергії, що виникають між об'єднаними енергосистемами.

"Електроенергія, на жаль, не в курсі, що існують кордони між державами. Коли енергосистеми з'єднані між собою, як українська, молдавська, румунська, угорська, словацька та польська, існують так звані технічні перетоки. Як правило, вони дуже невеликі, десятки МВт , але сальдо завжди близько до нуля", – пояснив голова "Укренерго".

Детальныше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Чи дійсно Україна таємно експортує електроенергію?  

Кудрицький уточнив, що бувають ще кільцеві перетоки, обсяги яких можуть бути більшими.

"Наприклад, у Румунії на півдні країни досить розвинена ВДЕ-генерація, але зв'язки між півднем і північчю Румунії слабкі, і для того, щоб електроенергія могла дійти з півдня до півночі, вона має пройти територію Молдови, України, Угорщини та потрапити назад до Румунії... Це як приклад маршруту, яким подорожує електроенергія в об'єднаній українсько-європейській системі", – навів приклад Кудрицький.

За його словами, очевидно, що в такій ситуації, скільки електроенергії потрапило в Україну, стільки й повернулося.

"В українській енергосистемі електроенергії менше не стає, і вся електична енергія, згенерована українськими станціями, залишається в Україні", – наголосив очільник "Укренерго".

Читайте також: ДТЕК повідомив про екстрені відключення електроенергії у Києві та трьох областях (оновлено)

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, відбулась восьма масована ракетна атака Росії на українські енергетичні об’єкти. За даними Повітряних Сил ЗСУ збито понад 60 ракет із більш ніж 70 випущених окупантами.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, зафіксовано влучання російських ракет по об’єктам енергетичної інфраструктури у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Внаслідок масованої російської ракетної атаки у понеділок без світла залишилася Сумська область, Житомир та ряд інших міст, у Одесі та Кривому Розі зафіксовано відключення централізованого водопостачання.

Автор: 

експорт (3806) електроенергія (4219) Укренерго (1984) Кудрицький Володимир (90)


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Топ коментарі
+29
Ukrainian:
Розбалансування енергетичної системи відбулося ще задовго до початку повномасшатбної війни. Пригадайте як відключалися енергоблоки в Україні, щоб Арахамія міг заробляти на російській електриці яку транспортували через Білорусь.
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09.12.2022 15:35
+23
Рівненська АЕС працює два блоки з 4-х, Хмельницька 1 з 2. Укренерго розказує про дефіцит виробництва - скажіть ви ДЕГЕНЕРАТИ?
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09.12.2022 15:46
+17
А фейки про "дуже складну ситуацію" на Київщині розганяє Укренерго.
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09.12.2022 15:15
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А фейки про "дуже складну ситуацію" на Київщині розганяє Укренерго.
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09.12.2022 15:15 Відповісти
А ще така собі пані Тимошенко.
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09.12.2022 15:26 Відповісти
Перетоки в сторону Європи щось в зворотньому напрямку мізерні
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09.12.2022 15:32 Відповісти
Ukrainian:
Розбалансування енергетичної системи відбулося ще задовго до початку повномасшатбної війни. Пригадайте як відключалися енергоблоки в Україні, щоб Арахамія міг заробляти на російській електриці яку транспортували через Білорусь.
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09.12.2022 15:35 Відповісти
Раніше я вважав Хламідію, вибачте, Арахамію, таким собі дурником, недалеким хлопчиком на побігеньках в олігархів. Виявляється, він ще той схематозник. Тобто своїм куцим інтелектом здатен зметикувати, як і де можна заробити гешефт
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09.12.2022 17:07 Відповісти
Так, це висококваліфікований міжнародний жулік! На нього в США карна справа за кражу грошей з банківських карток, він ледве звідти встиг убігти! "Девід Браун" білять
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09.12.2022 17:43 Відповісти
40% від 3 млрд доларів, не такий собі і куций інтелект у цього пліснявого дуполиза.
І це тільки одна з оборудок.
Не просто так його дерьмак призначив керувати вазеленським моностадом у ВР.
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09.12.2022 21:47 Відповісти
Рівненська АЕС працює два блоки з 4-х, Хмельницька 1 з 2. Укренерго розказує про дефіцит виробництва - скажіть ви ДЕГЕНЕРАТИ?
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09.12.2022 15:46 Відповісти
В Рівному відключення світла 12-13 годин на добу. Сьогодні Коваль пообіцяв довести відключення до доби-двох діб. Порекомендував шукати родичів в селах, де є грубки і туди валити. Отак і живемо
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09.12.2022 15:58 Відповісти
А в селах взагалі немає світла. Щоб топити грубки , треба ще дрова. А ше в селах коли нема світла , то немає і води в одночас , тому що зупиняються насоси. Не вздкмайте їхати в села. Тут жопа повна. Будемо вибиратись в Харків. Тут ані роботи , ані життя немає.
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09.12.2022 16:19 Відповісти
Пипець. Мені, жителю великого міста, ще не всі "бонуси" від відключень довелося відчути на своїй шкурі
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09.12.2022 17:03 Відповісти
Ви завжди використовуєте гуглопереклад?
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09.12.2022 21:46 Відповісти
Добре що працюють, а яким чином до споживача потрапляє вироблене?
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09.12.2022 16:39 Відповісти
За цей час вже можна було три альтернативні ЛЕП побудувати!
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09.12.2022 17:44 Відповісти
Гроші є тільки на Вееелике Крадівництво.
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10.12.2022 00:39 Відповісти
Не хитайте "зємарафон": Блазня нудить
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09.12.2022 17:05 Відповісти
Баба Юля на марафоні говорила, що Україна в Венгрію експортує. Відпрацювоє стара, брехлива ***** путлєру борги?
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09.12.2022 15:49 Відповісти
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09.12.2022 16:05 Відповісти
Ну да ну да.
Ми не подаємо електроенергію людям і не ремонтуємо не тому що не можемо, а тому що йде війна.

Геніально! Я правильно зрозумів, що до кінця війни можна не платити?
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09.12.2022 16:11 Відповісти
Не переживайте: платіжки за світло і надалі приходитимуть з точністю понеділкових ракетних обстрілів кассабів
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09.12.2022 17:02 Відповісти
Вам так само немає жодної віри, виродки мразотні.
Навіть навпаки - є автоматична недовіра будь чому, що вилітає з ваших ненажерливих пащек.
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09.12.2022 16:41 Відповісти
Так він розказує про генерацію виробництва а не про доставку, а що до доставки то в Рівненській області всі мережі цілі
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09.12.2022 16:45 Відповісти
Та у нього кожен тиждень нові казочки! То генерації нема, то передачі. Пісіалізд же, дипломірований праффєсор.
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09.12.2022 17:03 Відповісти
То різко похолодало! А коли потеплішало - то в нього "-17°С на Сході" і тому відключення в Києві!
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09.12.2022 17:45 Відповісти
Якби воно сказало про проблеми у доставці, тоді довелося б визнати наявність експорту надлишків потужності виробництва. А це ще гірший зелений зашквар.
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10.12.2022 04:47 Відповісти
На всі незручні питання про енергопостачання, ублюдочний чинуша з ТОВ "Укренерго" верещить про ІПСО, при цьому міцно сидячи анусом на керуючій руці олігарха (а то й не одного). Загляни собі під стілець, виродок: може, там все-таки побачиш "руку кримля"
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09.12.2022 16:59 Відповісти
... вірімо тобі батько, також вірімо що Ахметофф не алігарх, а ліше картковий шулер
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09.12.2022 17:07 Відповісти
Приїзжаю в село до баби, запитою чого телевізор вимкнений аж з розетки, каже що ще літом виключила - не може слухати))) Слухає по радіолі польське радіо))
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09.12.2022 17:10 Відповісти
Піди оримай пірожок від Ахмєтова

Якшо б ти вивчився далі ніж 6-й клас, то взнав би шо якшо б "" то електрики б не було взагалі!

Бо так влаштовані мережі, шо до споживачів розбомбленого трансформатору електрику ніяк не підведеш, як не відмикай всіх інших!

здогадуєся де подьобка?
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09.12.2022 18:13 Відповісти
Суцільне невігластво, некомпетентність та горлопанство від зрадофілів. Такі як ви першими першими заволаєте про здачу та капітуляцію. Не трансформатор, а трансформаторна підстанція. Десь лінії до споживачів можливо перемкнути або перекинути - там це і роблять.
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09.12.2022 21:56 Відповісти
Я так і не зрозумів - то ми експортуємо електроенергію чи ні???
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09.12.2022 19:25 Відповісти
галава укрэнерго кудрицко-росийский фейк
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09.12.2022 23:13 Відповісти
А всі вже насолодились новими комфортними та зручними графіками? Можна випускати чергового казкаря.
Це Київ



А це область
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10.12.2022 09:10 Відповісти
Як на мене, то ці ************** на 2 години ще гірші за повну відсутність включень. Бо за 2 години навіть павербанк не встигне зарядиться.

Зато зацініть якість гри. Минулого місця ****** "ясно" вписало в платіжку авансовий платіж за місяць наперед. А цього місяця цей, ясне діло що неоплачений, авансовий платіж в платіжці вже є "боргом". От так. Цікаво, у них юристи в принципі є чи вони вже настільки ****** що берегів не бачать?
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10.12.2022 15:52 Відповісти

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