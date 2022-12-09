Фейки про експорт української електроенергії розганяє Росія, – голова "Укренерго"

Фейкова інформація про експорт української електроенергії після 11 жовтня розганяється в інформпросторі з подачі РФ, щоб відвернути увагу від того, що саме країна-агресор є причиною дефіциту електроенергії в Україні.

Про це на брифінгу заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Україна не експортує електроенергію з 11 жовтня. Крапка. Коли розганяються ці фейки, ми вважаємо, що це російське ІПСО. Ці наративи покликані відвернути увагу від одного простого факту: ми зараз маємо обмеження електроспоживання по всій країні не тому, що хтось то її експортує, не тому, що хтось повільно ремонтує, а тому, що у нас практично щотижня відбувається масована ракетна атака РФ на українську енергосистему", – наголосив Кудрицький.

Він зауважив, що "Укренерго" наразі навіть не розподіляє доступ до міждержавних ліній електропередач для експорту електроенергії.

Водночас він закликав не плутати комерційний експорт із технічними перетоками електроенергії, що виникають між об'єднаними енергосистемами.

"Електроенергія, на жаль, не в курсі, що існують кордони між державами. Коли енергосистеми з'єднані між собою, як українська, молдавська, румунська, угорська, словацька та польська, існують так звані технічні перетоки. Як правило, вони дуже невеликі, десятки МВт , але сальдо завжди близько до нуля", – пояснив голова "Укренерго".

Детальныше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Чи дійсно Україна таємно експортує електроенергію?

Кудрицький уточнив, що бувають ще кільцеві перетоки, обсяги яких можуть бути більшими.

"Наприклад, у Румунії на півдні країни досить розвинена ВДЕ-генерація, але зв'язки між півднем і північчю Румунії слабкі, і для того, щоб електроенергія могла дійти з півдня до півночі, вона має пройти територію Молдови, України, Угорщини та потрапити назад до Румунії... Це як приклад маршруту, яким подорожує електроенергія в об'єднаній українсько-європейській системі", – навів приклад Кудрицький.

За його словами, очевидно, що в такій ситуації, скільки електроенергії потрапило в Україну, стільки й повернулося.

"В українській енергосистемі електроенергії менше не стає, і вся електична енергія, згенерована українськими станціями, залишається в Україні", – наголосив очільник "Укренерго".

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Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, відбулась восьма масована ракетна атака Росії на українські енергетичні об’єкти. За даними Повітряних Сил ЗСУ збито понад 60 ракет із більш ніж 70 випущених окупантами.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, зафіксовано влучання російських ракет по об’єктам енергетичної інфраструктури у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Внаслідок масованої російської ракетної атаки у понеділок без світла залишилася Сумська область, Житомир та ряд інших міст, у Одесі та Кривому Розі зафіксовано відключення централізованого водопостачання.