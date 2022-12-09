БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2561 відвідувач онлайн
Новини
253 0

Велика Британія запровадила санкції проти двох олігархів з Молдови

плахотнюк

Велика Британія запроваджує санкції проти молдовських олігархів-утікачів Володимира Плахотнюка та Ілана Шора.

Про це повідомило посольство Великої Британії у Молдові, інформує Інтерфакс-Україна.

"Щодо громадян Молдови Володимира Плахотнюка та Ілана Шора, які ховаються від молдовського правосуддя, запроваджено санкції з боку уряду Великої Британії відповідно до положення про британські антикорупційні санкції. Таким чином, будь-які активи Плахотнюка чи Шора у Великій Британії або на будь-якій із заморських територій як-то Британські Віргінські острови або Кайманові острови будуть заморожені", – йдеться у повідомленні.

Крім того, британським громадянам буде заборонено укладати економічні угоди з підсанкційними особами. Їм також заборонено в'їзд до Великої Британії.

Читайте також: У Лондоні затримали російського мільярдера Фрідмана, його вже звільнили під заставу

Як повідомлялося, у жовтні санкції проти Плахотнюка та Шора запровадили США. Американські санкції, запроваджені "за системну корупцію та втручання у вибори", поширюються також на пов'язані з бізнесменами юридичні та фізичні особи. Під санкції, зокрема, потрапила і дружина Шора – російська співачка Жасмін.

Ілан Шор – молдовський проросійський політик, бізнесмен, голова проросійської партії "Шор".

Плахотнюка було оголошено у міжнародний розшук в 2019 році. У Росії проти Плахотнюка також порушено кілька кримінальних справ, його заочно заарештовано рішенням Тверського суду Москви у липні 2019 року.

Автор: 

Велика Британія (1196) Молдова (579) санкції (4345)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 