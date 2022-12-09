Київрада затвердила програму реконструкції застарілих кварталів – під неї підпадає понад 5 тисяч будинків
Київрада на засіданні 8 грудня затвердила Програму комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду в місті Києві.
Відповідне рішення підтримали 90 депутатів, повідомляє пресслужба міськради.
За словами голови постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександра Бродського, об'єкти застарілого житлового фонду, кількість яких складає 5 395 будинків, фактично вичерпали свій експлуатаційний ресурс та мають незадовільний технічний стан.
"Необхідно реалізувати низку заходів щодо забезпечення проведення комплексної реконструкції цих об’єктів, оскільки з точки зору надійності та економії коштів набагато ефективніше буде провести комплексну реконструкцію об'єктів, ніж систематично виконувати точковий ремонт", – зазначив Бродський.
Програма розрахована до 2026 року, фінансуватиметься з бюджету столиці, загальний обсяг інвестицій міста – 494,8 млн грн.
У тексті програми повідомляється, що обсяг застарілого житла складає 4948 багатоповерхових будівель та 217 будинків садибного типу, уточнює Інтерфакс-Україна.
Серед багатоповерхових найбільшу частку становлять так звані "хрущовки", житло перших індустріальних серій – 3247 будівель загальною площею 9,03 млн кв. м, з них 21% панельні будівлі, 46% цегляні та 33% великоблочні.
Будинків історичної забудови, до 1920-х років, у столиці 918, сталінок – 381. Також є 402 будівлі баракового типу (до 1920-1955, до трьох поверхів).
Згідно з оцінкою авторів програми, до застарілої забудови може бути віднесено загалом 11,3 млн кв. м, чи 19,2% житлового фонду Києва.
Програмою визначено перелік кварталів для першочергової комплексної реконструкції.
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