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Новини
13 043 23

Вартість російської нафти Urals впала нижче $44 за барель

нефть,рф,нафта,росія

Вартість російського сорту нафти Urals, на яку припадало близько 60% морського експорту країни минулого року, 8 грудня становила $43,73 за барель.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Argus Media.

Це означає, що Urals торгується значно нижче за стелю, встановлену в Євросоюзі та країнах "Великої сімки" у $60 за барель.

Аналітики зазначають, що вартість російської Urals має знизитися через втрату європейських ринків, зростаючих ставок на її перевезення та скорочення кількості можливих покупців. До того ж нижча ціна на енергоносій необхідна конкуренції на ринках Азії.

Водночас нафта російського сорту ESPO торгується $67,11 за барель.

Як повідомлялося, 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про встановлення обмеження цін на російську нафту на рівні $60 за барель. Також до обмеження ціни на російську нафту приєдналися країни "Великої сімки".

Після цього прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не визнаватиме запроваджену західними країнами "стелю" цін на російську нафту та готує заходи у відповідь.

Автор: 

нафта (4750) росія (14096) ціни (3411)


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Топ коментарі
+21
Совок розвалився в основному із-за того що були впали ціни на нафту.
Чекаємо на розвал кацапії.
Як кажуть історія повторюється двічі - один раз у виді трагедії, а другий раз у виді фарса.
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09.12.2022 14:47
+12
Якщо я не помиляюсь це 11 грн/л, це дешевше мінеральної води ) Чекаємо коли буде дешевше водопроводної ))
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09.12.2022 14:45
+10
Кацапы и другие отбросы человечества с клеймом "россиянин", самое интересное и увлекательное, у вас, генетических дебилов, ещё впереди.
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09.12.2022 15:12
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Якщо я не помиляюсь це 11 грн/л, це дешевше мінеральної води ) Чекаємо коли буде дешевше водопроводної ))
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09.12.2022 14:45 Відповісти
Помиляетесь, це приблизно 16 гр, але всеодно, доброї мінералки ни купиш...
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09.12.2022 17:08 Відповісти
Совок розвалився в основному із-за того що були впали ціни на нафту.
Чекаємо на розвал кацапії.
Як кажуть історія повторюється двічі - один раз у виді трагедії, а другий раз у виді фарса.
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09.12.2022 14:47 Відповісти
Але тоді було щось по 8 чи 12
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09.12.2022 15:05 Відповісти
Зробіть поправку на інфляцію.)
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09.12.2022 15:09 Відповісти
з того дня інфляція мала місце, може виявитися, що ті 8, на ******* гроші це 800
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09.12.2022 15:13 Відповісти
Та в ті часи долар мав абсолютно іншу вартість.І кацапи не були такі розжирілі.А зараз їм буде дуже весело,коли нафта буде навіть на такому рівні.Вялічіє випарується аж бігом
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09.12.2022 15:16 Відповісти
На сегодняшние реалии ето как раз 30-40$
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09.12.2022 17:31 Відповісти
от 12(1986) до 23(1990)
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09.12.2022 17:39 Відповісти
С Совком была трагикомедия. А вот Параша сдохнет это будет для нас весёлый, а для них кровавый водевиль.
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09.12.2022 15:14 Відповісти
цікаво, коли там почнеться бійня між "карєнньіми наротами", на кого буде ставка як на переможця?
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09.12.2022 15:17 Відповісти
На чеченцев. Настоящих, а не петушастых кадырокиных куесосов и овцетрахов тик токерных войск.
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09.12.2022 15:53 Відповісти
Як казав Рональд Рейган йому вдалося розвалити *совєцкій союз* без зброї. Єдиною зброєю була -нафта. Але йому допомогли тоді саудити. вкинувши на ринки багато дешевої нафти.
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09.12.2022 15:57 Відповісти
З почіном кацапи.
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09.12.2022 15:05 Відповісти
Кацапы и другие отбросы человечества с клеймом "россиянин", самое интересное и увлекательное, у вас, генетических дебилов, ещё впереди.
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09.12.2022 15:12 Відповісти
Воїстину. 👍
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09.12.2022 21:01 Відповісти
Хо з їб..ом, русня?!
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09.12.2022 15:19 Відповісти
А головні на сьогодні покупці нафти з мордору - Китай і Індія вимагають на неї ще й скидку у 20 дол за барель . Тобто тепер ціна на уралс має бути - 24 дол . . Побьєдушка !! Радійте козлорилі .
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09.12.2022 15:58 Відповісти
+Турки просят скидку и отсрочить выплаты на год, на после выборов Президента
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09.12.2022 17:42 Відповісти
Вы куда? В Казахстан? А что случилася?
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09.12.2022 17:38 Відповісти
и єто при "потолке" в 60...где логика, блд...
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09.12.2022 17:40 Відповісти
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09.12.2022 19:05 Відповісти
Двадва,трідвадва -- ціна для кітайських товаріщєй. "А єсі дароже, то нє, ні купім"
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09.12.2022 21:03 Відповісти

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