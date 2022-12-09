Обсяг грошових переказів в Україну перевищив $11 мільярдів, – НБУ

Обсяг приватних грошових переказів в Україну у жовтні склав $1,13 мільярда, порівняно із $1,16 млрд у жовтні минулого року.

Про це свідчать попередні дані Національного банку України (НБУ).

Зокрема, перекази офіційними каналами (заробітна плата та приватні перекази) у жовтні оцінюються у $540 млн, що на 20,7% менше, ніж у жовтні минулого року. При цьому обсяги заробітної плати, отриманої із-за кордону зменшились до $237 млн за місяць, порівняно із $323 млн у жовтні минулого року.

Крім того, за оцінками НБУ, $585 млн надійшло з-за кордону неформальними каналами, що на 22,4% більше показників за жовтень минулого року.

Загалом за січень - жовтень 2022 року грошові перекази із-за кордону сягнули $11,07 млрд, що лише на 3,7% менше показників аналогічного періоду 2021 року, коли загальна сума переказів становила $11,51 млрд.

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Як повідомлялося, за даними НБУ, обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону у 2021 році склав $15,03 млрд, що на 25,4% або на $3,05 млрд більше показника за 2020 рік ($11,98 млрд) і стало рекордним показником.

В тому числі офіційними каналами в Україну надійшли приватні перекази на $8,14 млрд (у 2020 році – $7,41 млрд), а неформальними – на $6,89 млрд (у 2020 році – $4,57 млрд).