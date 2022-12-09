Київрада затвердила план оптимізації системи водопостачання вартістю 57 мільярдів

Київська міська рада на засіданні 8 грудня затвердила Схему оптимізації систем водопостачання та водовідведення столиці до 2026 року загальним бюджетом 56,98 млрд грн.

Про це повідомив голова комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, депутат Олександр Бродський, передає Інтерфакс-Україна.

"Це дозволить зменшити кілометраж водопровідних мереж, модернізувати їх та побудувати нові. Ця схема суттєво знизить витрати електроенергії на обслуговування водопровідних мереж", – зазначив голова комісії.

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Заходи в рамках схеми оптимізації розписано до 2026 року. В описі Схеми оптимізації, викладеному для обговорення восени минулого року, вказувалося, що більшу частину необхідного бюджету на загальну суму майже 57 млрд грн складуть позикові кошти – 34,7 млрд грн. З міського бюджету планується виділити 12,65 млрд грн, надходження з державного бюджету складуть близько 599 млн грн, власні кошти підприємств – 9 млрд грн.

Зокрема, на реконструкцію Дніпровської водопровідної станції до 2026 року планується витратити 1,78 млрд грн, Деснянської – 3,36 млрд грн, на перекладку та заміну трубопроводів – 2,57 млрд грн, реконструкцію водопровідних насосних станцій – 1,39 млрд грн, реконструкцію Бортницької станції аерації – 27 млрд грн, реконструкцію чи будівництво каналізаційних колекторів – 11,5 млрд грн.