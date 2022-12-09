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Новини
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Міноборони призначило нового директора для "АвтоКрАзу" Жеваго

автокраз

Новим директором АТ "АвтоКрАЗ" призначили Володимира Носова.

Про це свідчать дані держреєстру, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас інформації про звільнення колишнього директора Романа Черняка, який керував підприємством з грудня 2012 року, та призначення нового директора на сайті Міністерства оборони поки немає.

"АвтоКрАЗ" – єдиний в Україні виробник вантажівок, що має замкнутий технологічний цикл виробництва. Модельний ряд бренду "КрАЗ" налічує 33 базові моделі, майже 350 модифікацій і понад 1500 комплектацій вантажівок з різними рішеннями компонування.

Підприємство, раніше підконтрольне Костянтину Жеваго, останні роки перебуває у процедурі банкрутства.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Автор: 

Жеваго (332) Міноборони (940) АвтоКрАЗ (56)


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Коли військовий стан закінчиться, КрАЗ знов віддадуть К. Жеваго для продовження банкрутства. Леонід Даніловіч знищив нашу дальню авіацію та ППО свого часу та так вміло розставив своїх людей на ключові посади у державі, що як ні крути, а рано чи пізно єдиний виробник військових авто у країні піде на дно.
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09.12.2022 18:23 Відповісти

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