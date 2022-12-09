Міноборони призначило нового директора для "АвтоКрАзу" Жеваго

Новим директором АТ "АвтоКрАЗ" призначили Володимира Носова.

Про це свідчать дані держреєстру, передає Інтерфакс-Україна.



Водночас інформації про звільнення колишнього директора Романа Черняка, який керував підприємством з грудня 2012 року, та призначення нового директора на сайті Міністерства оборони поки немає.



"АвтоКрАЗ" – єдиний в Україні виробник вантажівок, що має замкнутий технологічний цикл виробництва. Модельний ряд бренду "КрАЗ" налічує 33 базові моделі, майже 350 модифікацій і понад 1500 комплектацій вантажівок з різними рішеннями компонування.



Підприємство, раніше підконтрольне Костянтину Жеваго, останні роки перебуває у процедурі банкрутства.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.