Найбільший покупець проблемних активів Фонду гарантування відмовився від усіх ліцензій

Національний банк України (НБУ) анулював ліцензії десяти небанківським фінансовим установам та виключив з реєстрів вісім небанківських установ і двох страхових (перестрахових) брокерів. У тому числі від своїх ліцензій відмовився найбільший покупець проблемних активів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – компанія "Інвестохіллс Веста".

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 грудня, вони вже набули чинності, повідомляє пресслужба регулятора.

Так, на підставі власних заяв анульовано усі наявні ліцензії:

ТОВ "ЛК "Рекнт кар";

ТОВ "Лакі кредит";

ПТ "Ломбард Нищета і К";

ТОВ "ФК "Народна позика";

ТОВ "ФК "Женева фінанс";

ТОВ "Магма Капітал";

ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста";

ТОВ "ФК "Фінкред";

ТОВ "ФК Арсенал".

Крім того, ТОВ "Мастер фінанс" анульовано ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу на підставі отриманої заяви.

Водночас на підставі отриманих від ТОВ "Стармані", ПТ "Ломбард Нищета і К", ТОВ "ФК "Народна позика", ТОВ "ФК "Женева фінанс", ТОВ "Магма капітал", ТОВ "ФК "Інвестохіллс веста", ТОВ "ФК "Фінкред", ТОВ "ФК Арсенал" документів ці небанківські фінансові установи виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Водночас з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів виключено Представництво "Оукшотт іншуренс консалтантс лімітед" та ТОВ "Страховий брокер "СТС" на підставі поданих ними заяв.

Зауважимо, що ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" було одним з найбільших покупців проблемних активів неплатоспроможних банків.

На своєму сайті компанія підтверджує, що завершує діяльність на ринку проблемних боргів (NPL), пояснивши це "досягненням бізнес-цілей "Інвестохіллс" у роботі з NPL та викликами, що стоять перед економікою країни через війну з Росією".

Компанія також вказує, що більшість портфеля NPL, що знаходиться в управлінні "Інвестохілс Веста", продана іншим учасникам ринку. Зокрема, наприкінці 2021 року ФК уклала угоду з Міжнародним фондом "Інвестохілс Хеліантус" про продаж йому активів українських інвесторів компанії, придбаних у Фонду гарантування у 2018-2020 роках.

Власником ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" у реєстрі вказаний Андрій Волков, якому вона належить через зареєстровану на Кіпрі компанію.