Найбільший покупець проблемних активів Фонду гарантування відмовився від усіх ліцензій
Національний банк України (НБУ) анулював ліцензії десяти небанківським фінансовим установам та виключив з реєстрів вісім небанківських установ і двох страхових (перестрахових) брокерів. У тому числі від своїх ліцензій відмовився найбільший покупець проблемних активів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – компанія "Інвестохіллс Веста".
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 грудня, вони вже набули чинності, повідомляє пресслужба регулятора.
Так, на підставі власних заяв анульовано усі наявні ліцензії:
- ТОВ "ЛК "Рекнт кар";
- ТОВ "Лакі кредит";
- ПТ "Ломбард Нищета і К";
- ТОВ "ФК "Народна позика";
- ТОВ "ФК "Женева фінанс";
- ТОВ "Магма Капітал";
- ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста";
- ТОВ "ФК "Фінкред";
- ТОВ "ФК Арсенал".
Крім того, ТОВ "Мастер фінанс" анульовано ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу на підставі отриманої заяви.
Водночас на підставі отриманих від ТОВ "Стармані", ПТ "Ломбард Нищета і К", ТОВ "ФК "Народна позика", ТОВ "ФК "Женева фінанс", ТОВ "Магма капітал", ТОВ "ФК "Інвестохіллс веста", ТОВ "ФК "Фінкред", ТОВ "ФК Арсенал" документів ці небанківські фінансові установи виключено з Державного реєстру фінансових установ.
Водночас з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів виключено Представництво "Оукшотт іншуренс консалтантс лімітед" та ТОВ "Страховий брокер "СТС" на підставі поданих ними заяв.
Зауважимо, що ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" було одним з найбільших покупців проблемних активів неплатоспроможних банків.
На своєму сайті компанія підтверджує, що завершує діяльність на ринку проблемних боргів (NPL), пояснивши це "досягненням бізнес-цілей "Інвестохіллс" у роботі з NPL та викликами, що стоять перед економікою країни через війну з Росією".
Компанія також вказує, що більшість портфеля NPL, що знаходиться в управлінні "Інвестохілс Веста", продана іншим учасникам ринку. Зокрема, наприкінці 2021 року ФК уклала угоду з Міжнародним фондом "Інвестохілс Хеліантус" про продаж йому активів українських інвесторів компанії, придбаних у Фонду гарантування у 2018-2020 роках.
Власником ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" у реєстрі вказаний Андрій Волков, якому вона належить через зареєстровану на Кіпрі компанію.
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