У роботі застосунків великих російських банків відбулися збої, – ЗМІ

Клієнти російських банків – "Тінькофф-банку", "Альфа-Банку" та "Райффайзенбанку" – повідомляють про проблеми із входом у мобільні застосунки.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на скарги користувачів.

Пізніше проблеми з'явилися під час входу й до застосунку російського "Сбєрбанку". Також повідомлялося про проблеми у роботі додатка "МТС-банку". Співрозмовник на ринку інформаційної безпеки повідомив, що причиною масового збою може бути проблема в роботі одного з центрів обробки даних (ЦОД).



При цьому веб-сайти всіх указаних фінустанов працюють у нормальному режимі.



Пізніше Тінькофф повідомив про відновлення робіт своїх сервісів. У пресслужбі "Альфа-Банку" пояснили, що був не збій, а технічні роботи. Зараз проблеми усунуті.



У "Райффайзенбанку" також спростували інформацію про збої в роботі програми, кажуть, що все працює штатно.

Як провідомлялося, 6 грудня російський ВТБ заявив про найбільшу за час роботи хакерську атаку з-за кордону.