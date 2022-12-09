СБУ затримала "енергетика" окупантів, який знеструмив частину Донеччини і направив електрику до ворожих баз

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта на звільнених районах Донецької області. Ним виявився колишній працівник місцевих електромереж.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що окупанти призначили його керівником "РЕС Краснолиманського району", яке підпорядковувалось так званому "міністерству вугілля та енергетики" терористичної організації "ДНР".

"Перебуваючи на "посаді" зловмисник "від’єднав" районний центр від електроживлення і перенаправив його на потреби окупаційних угруповань РФ. Щоб набрати "штат" і провести технічні заходи він налагодив співпрацю з представниками "регіональної енергопостачальної компанії" тимчасово окупованої Горлівки", – кажуть в СБУ.

При цьому, знеструмивши місто, окупанти забезпечували енергопостачання своїх окупаційних органів, військових баз та складів зі зброєю і боєприпасами.

Після звільнення Лиману зловмисник намагався втекти з міста. Однак, спецслужби викрили і затримали його.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.