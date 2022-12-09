Окупанти побили начальника управління Запорізької АЕС та вивезли у невідомому напрямку, – "Енергоатом"

Російські окупанти посилили репресії проти працівників Запорізької АЕС. Зокрема, побили начальника управління соціальних програм Запорізької АЕС Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова, після чого їх вивезли у невідомому напрямку.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Учора, 8 грудня, російські військові вдерлися до приміщення, в якому розташоване Управління соціальних програм ЗАЕС, та у присутності інших працівників сильно побили начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. Після жорстокого побиття загарбники вивели їх з приміщення та вивезли в невідомому напрямку", – йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти затримали та "кинули на підвал" начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера, який є ліцензованою особою й безпосередньо відповідає за ядерну і радіаційну безпеку.

"Такими діями окупанти намагаються домогтися лояльності до себе від мужнього проукраїнського персоналу станції, збільшити кількість переведень працівників у фейкове АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", яким керує "Росатом", та відзвітувати Путіну про підтримку українським персоналом фашистських терористичних дій Росії", – пояснюють в "Енергоатомі".

Водночас наголошується, що персонал чинить опір.

Тож "Енергоатом" знову звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти всіх зусиль для звільнення працівників ЗАЕС із полону російських терористів.

Нагадаємо, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". За даними української розвідки та "Енергоатома", наразі російські окупанти вимагають від персоналу Запорізької АЕС підписати контракти з цією структурою.