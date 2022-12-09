Рада директорів МВФ розгляне Моніторингову програму для України 19 грудня

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Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) розгляне питання затвердження Моніторингової програми для України за участю ради директорів 19 грудня.

Згідно з даними МВФ, відповідний пункт внесено до графіку засідань ради, передає Інтерфакс-Україна.



Крім України, Фонд розгляне також питання Кенії, Тунісу та Сербії.



Як повідомлялося, Україна запросила МВФ чотиримісячну Моніторингову програму за участю ради директорів. Київ сподівається, що на зміну цій програмі, яка не передбачає фінансування, вже на початку наступного року прийде програма розширеного фінансування EFF, яка може частково покрити дефіцит держбюджету-2023, який оцінюється у $38 млрд.



Про досягнення Україною угоди з МВФ на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA) щодо умов Моніторингової програми стало відомо 23 листопада.