Google виділить $2 мільйони на розвиток цифрової освіти в Україні

Компанія Google.org надасть грант у $2 млн та своїх фахівців з Google.org Fellowship на розвиток цифрової освіти в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що це допоможе українцям здобути нову професію, навчитися цифрової грамотності та знайти роботу.

У Мінцифри пояснили, що метою проєкту є допомога Україні розв'язати питання безробіття серед внутрішніх переселенців та зробити внесок в економічне відродження країни. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа.

Крім того, у межах спільного проєкту з Google.org оновлюють платформу національного проєкту "Дія.Цифрова освіта", зокрема планується:

елементи штучного інтелекту для створення індивідуального плану навчання;

інтерактивні симулятори, які наблизять користувача до реальних ситуацій у професії;

рекомендації щодо перекваліфікації та підвищення кваліфікації;

пошук вакансій відповідно до напряму та успіхів у навчанні.

Також грант від Google.org передбачає створення спеціального освітнього застосунку та розробку нових освітніх серіалів та проєктів.

Функціонал платформи та освітні продукти будуть перекладені англійською мовою.

Як додали у Мінцифри, команда проєкту "Дія.Цифрова освіта" працюватиме разом з фахівцями команди Google.org Fellowship, багато з яких мають українське коріння.

Менеджери з продуктів, інженери програмного забезпечення, менеджери з маркетингу з Google на безоплатній основі допомагатимуть масштабувати проєкт "Дії.Цифрова освіта" протягом 6 місяців.