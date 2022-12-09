Яхта підсанкційного російського олігарха Мазепіна "таємничо зникла" із порту на Сардинії, – ЗМІ

Улітку з порту на італійському острові Сардинія таємничим чином зникла яхта російського олігарха Aldabra, яка була затримана внаслідок санкцій ЄС.

Про це повідомляє Guardian із посиланням на джерело в італійській фінансовій поліції.



22-метрове судно належить Дмітрію Мазепіну, мільярдеру, власнику компанії з виробництва мінеральних добрив "Уралкалій" та батьку колишнього учасника "Формули-1" Нікіти Мазепіна.



Судно, вартістю від 700 тис. євро було пришвартовано в порту Ольбія та арештовано в березні, після того, як Мазепін-старший потрапив під європейські санкції через близькість до Кремля.

На те, щоб довести, що яхта належить саме Мазепіну, знадобилося кілька місяців. Вона зникла за декілька годин до офіційного підтвердження.



Поліція повідомила, що олігарх найняв іноземну компанію, яка, у свою чергу, знайшла на Сардинії, який погодився вивести судно з Італії.



За даними правоохоронців, вийшовши у море, яхта зупинялася у порту Бізерта на узбережжі Туніса, але куди вона вирушила звідти – досі невідомо.

Мазепіну, найнятій ним компанії та капітану (який стверджує, що не знав, кому належить яхта) тепер загрожують штрафи в розмірі до 500 тис. євро за незаконне вивезення судна з Італії.

Це перший випадок в Італії, коли росіянину вдалося вивести заморожені активи.