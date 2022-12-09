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Новини
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Мінекономіки оцінило падіння ВВП України у листопаді у 41%

ввп,війна,економіка,інфляція,макроекономіка

Російські атаки по енергетичній інфраструктурі збільшили темпи падіння економіки України в листопаді цього року до листопада минулого року, орієнтовно, до 41%.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін під час дискусії Центру економічної стратегії (ЦЕС), передає Інтерфакс-Україна.

"Наші очікування до листопада – мінус 41%. Це суттєво глибше, ніж те, що ми прогнозували раніше", – зазначив він.

Місяцем раніше міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що російський енерготерор у жовтні збільшив падіння ВВП до 39% до жовтня 2021 року, що гірше за показники, які були у вересні-серпні – 35%.

Кудін також зазначив, що загалом на цей рік прогноз падіння ВВП погіршено з 32% до 33,2%.

"Наш прогноз – мінус 33,2%. Ми його дещо погіршили внаслідок атак на енергосистему після 23 листопада та 5 грудня", – додав він.

Як повідомлялося, після кращого, ніж прогнозувалося, третього кварталу в Мінекономіки країни говорили про можливість покращення прогнозу падіння ВВП у 2022 році з 33,2% приблизно до 30%. Однак потім наприкінці жовтня під час доопрацювання проєкту держбюджету до другого читання цей показник було покращено лише до 32%. Крім цього, прогноз зростання ВВП на 2023 рік було погіршено з 4,6% до 3,2%.

Водночас голова Нацбанку Андрій Пишний зауважував, що наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури Росією можуть бути більш суттєвими і потребуватимуть перегляду прогнозу ВВП на 2023 рік.

Автор: 

ВВП (1131) Мінекономрозвитку (1983) інфраструктура (223)


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Топ коментарі
+6
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09.12.2022 12:03
+6
Головна проблема не у тому, що рашисти зараз знищують економіку України, а у тому що влада дегенеративних клоунів абсолютно не має чіткого плану, що робити з економікою аби та розвивалася і зростала не дивлячись на військовий фактор. Чи може мені хтось сказати: невже так важко переписати податкове законодавство тієї ж польщі і дати українським підприємцям нормальні закони? Невже так важко навести порядок на митниці через яку крадеться 15 млрд грн на місяць? Невже так важко дати інвесторам чіткий сигнал: відкриваєте мале-середнє підприємство, створюєте 100, 500, 1000, 10 тис робочих місць у безпечному регіоні країни з певними заходами безпеки, у разі знищення ракетами вашого бізнесу - отримаєте 100% відшкодування від держави?!! І ще можна придумати тисячі способів, аби економіка зростала...
Тому ці ваші клоуни - такі самі рашистські колаборанти як штепи і бойки, їм влада потрібна виключно для власного збагачення за рахунок грабування бідного народу.
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09.12.2022 13:04
+5
Удивляет то, что люди не понимают простых истин, например: "хочешь мира - готовься к войне, а не к шашлыкам в маю"
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09.12.2022 13:20
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09.12.2022 12:03 Відповісти
И что вас удивляет? То что бизнес сворачивается в стране где ожидается война? Или то что для ведения войны нужны деньги?
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09.12.2022 12:56 Відповісти
Удивляет то, что люди не понимают простых истин, например: "хочешь мира - готовься к войне, а не к шашлыкам в маю"
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09.12.2022 13:20 Відповісти
По вашему никто не готовился, но авиация и ПВО почему-то были передислоцированы и первый удар ушел практически в молоко...
Ну да, общество не было морально к войне. И "шашлычки к маю" очень подняли людям дух в тяжелый момент. Уж не учите пиарщиков воздействовать на общество. Хоть это-то должны понимать, если не понимаете, что для войны нужны деньги.
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09.12.2022 18:14 Відповісти
Было бы вообще странно, если бы после 5 месяцев предупреждений о нападении зекоманда не передислоцировала бы войска. Но это не подготовка к войне
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09.12.2022 20:42 Відповісти
Да, да много больше. У меня много родственников из херсонской области. Они видели и подготовку, и с какой скоростью кацапы к нми заехали, так что не звизди трехгривневый
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12.12.2022 05:36 Відповісти
Трехгривневый, ты все верно пишешь, только ты не дописал, что в херсонской области теробороне даже оружие не выдали, ну и у военных ситуация была не лучше. Ты еще забыл написать, что все высшие чиновники сбу, которых назначил твой работодатель оказались пркдателями, и на них сейчас открыты типа дела. А за маируполь тебя тупо казнят за то что ты пишешь
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12.12.2022 10:02 Відповісти
Головна проблема не у тому, що рашисти зараз знищують економіку України, а у тому що влада дегенеративних клоунів абсолютно не має чіткого плану, що робити з економікою аби та розвивалася і зростала не дивлячись на військовий фактор. Чи може мені хтось сказати: невже так важко переписати податкове законодавство тієї ж польщі і дати українським підприємцям нормальні закони? Невже так важко навести порядок на митниці через яку крадеться 15 млрд грн на місяць? Невже так важко дати інвесторам чіткий сигнал: відкриваєте мале-середнє підприємство, створюєте 100, 500, 1000, 10 тис робочих місць у безпечному регіоні країни з певними заходами безпеки, у разі знищення ракетами вашого бізнесу - отримаєте 100% відшкодування від держави?!! І ще можна придумати тисячі способів, аби економіка зростала...
Тому ці ваші клоуни - такі самі рашистські колаборанти як штепи і бойки, їм влада потрібна виключно для власного збагачення за рахунок грабування бідного народу.
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09.12.2022 13:04 Відповісти
Все-одно через помилки, через біль, через тупість вони прийдуть від псевдосоціальної до ринкової безподаткової держави, це неминуче.
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09.12.2022 14:39 Відповісти
Сразу видно, что от экономики вы далеко За чье балишко сей праздник жизни вы планируете? У нас дыра в половину бюджета. А западных партнеров вы спросили готовы ли они это все финансировать в военное время?
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09.12.2022 18:18 Відповісти
щоб зрозуміти цей п**ць нагадаю, що зростання ВВП у 5% (п"ять) вважається економічним дивом
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09.12.2022 14:16 Відповісти

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