"ArcelorMittal Кривий Ріг" спростував інформацію Міноборони РФ про "ракетний удар по складу з озброєнням" на території комбінату

Криворізький гірничо-металургійний комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг" спростовує інформацію Міністерства оборони РФ про нібито наявність ракетно-артилерійського озброєння на підприємстві, по якому завдали удару окупанти.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Міністерство оборони Російської Федерації у своєму Telegram-каналі та у відеозверненні речника прокоментувало нещодавній обстріл російськими ракетами Кривого Рогу та розповсюдило неправду про удар начебто "по складу ракетно-артилерійського озброєння в одному з цехів ArcelorMittal". Це не відповідає дійсності. Окрім факту удару по криворізькому гірничо-металургійному підприємству вночі 5 грудня, інформація міноборони РФ є абсолютно неправдивою", – йдеться у заяві.

Водночас наголошується, що "ArcelorMittal Кривий Ріг" – частина міжнародної компанії ArcelorMittal, підприємство, металопродукція якого використовується виключно в мирному будівництві.

"Компанія категорично спростовує наявність на підприємстві складів з воєнним озброєнням – будь-якими ракетами або пусковими установками. У результаті цього жорсткого удару загинув наш співробітник і ще троє людей отримали поранення. Ми категорично протестуємо проти обстрілів мирних помешкань і вбивств українців", – підкреслили в компанії.

Як повідомлялося, "ArcelorMittal Кривий Ріг" зазнав ракетного удару російських окупантів уночі 5 грудня.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" – найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури та катанки.