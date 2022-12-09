Азербайджанська SOCAR призупинила постачання російської нафти на завод у Туреччині, – Reuters

Азербайджанська державна нафтова компанія SOCAR призупинила закупівлі російської сирої нафти для свого турецького нафтопереробного заводу.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі. Це може свідчити про те, що західні санкції починають стабільно поширюватися за межами Європи та США.



Турецькі нафтопереробні заводи, включно з заводом SOCAR STAR, що випускає 214 тис. барелів на добу (б/д), збільшили закупівлі російської сирої нафти після вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого. Вони стали більш прибутковими торговельними партнерами для російських виробників, ніж азійські через близькість країн.



Туреччина не приєдналася до угоди про обмеження цін на російську нафту у $60 за барель, тож російські компанії могли продавати нафту в країну без урахування цього обмеження.



Водночас за даними Refinitiv Eikon, російські потоки до Туреччини почали падати минулого місяця до найнижчого рівня з лютого, і джерело повідомило, що SOCAR переглядає ситуацію, щоб залишатися в межах західних санкцій. Женевський торговельний підрозділ SOCAR управляє постачанням сирої нафти для STAR.



За даними відстеження суден Refinitiv Eikon, потоки основного російського експортного сорту нафти Urals до Туреччини у листопаді становили 170 тис. барелів на добу, порівняно з понад 300 тис. барелів щомісяця з серпня по жовтень.



Згідно з даними, нафтопереробний завод STAR у листопаді споживав лише 73 000 барелів на добу порівняно зі 170 000 барелів на добу у попередні три місяці, тоді як останню партію для НПЗ STAR було відправлено 20 листопада.

Як повідомлялося, 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про встановлення обмеження цін на російську нафту на рівні $60 за барель. Також до обмеження ціни на російську нафту приєдналися країни "Великої сімки".

Після цього прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не визнаватиме запроваджену західними країнами "стелю" цін на російську нафту та готує заходи у відповідь.