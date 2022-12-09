США підготували нові санкції проти РФ, – ЗМІ

США планують у п’ятницю ввести нові санкції проти Росії у зв’язку з використанням РФ іранських безпілотників в Україні і порушенням прав людини.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає "Європейська правда".

Основну частину запланованих санкцій запровадять відповідно до глобального "Закону Магнітського". З його допомогою США притягають до відповідальності високопоставлених урядових, військових та ділових чиновників, звинувачених у порушенні прав людини та корупції.

Санкції заморозять будь-які активи, які перебувають під юрисдикцією США, і накладуть заборону на поїздки до США та на відносини з ними.

Для урядових та ділових чиновників ці заходи можуть ускладнити їхні міжнародні поїздки та фінансування.

Серед тих, хто потрапить під санкції – чиновники, які, ймовірно, відповідальні за російські фільтраційні табори для українців.

Окремо адміністрація Байдена планує вдарити по кількох підприємствах російської оборонної промисловості, пов'язаних з передачею іранських військових безпілотників для використання по цілях в Україні.

Також США підготували санкції проти Центральної виборчої комісії Росії, яка керує системою виборів, що вважається на Заході шахрайською.

Адміністрація Байдена також збирається накласти санкції на близько 170 переважно китайських організацій, які ймовірно причетні до незаконного вилову риби в Тихому океані.