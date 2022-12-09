ВАКС арештував керівника благодійного фонду за розтрату понад 250 мільйонів

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю застави у 20 млн грн для керівника благодійного фонду, який фігурує у справі про розтрату 250 млн грн посадовцями Мінекономіки.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 8 грудня 2022 року розглянула апеляційні скарги на ухвалу слідчого судді ВАКС від 29 листопада 2022 року про застосування 1,82 млн грн застави до керівника благодійного фонду", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що керівника підозрюють у пособництві та розтраті 250 млн грн держпідприємства шляхом перерахунку цих коштів з держбюджету на рахунок його благодійної організації на закупівлю балістичних жилетів для потреб Міноборони, які не були придбані.

"За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційну скаргу захисника без задоволення та частково задовольнила скаргу сторони обвинувачення, змінивши запобіжний захід підозрюваному на тримання під вартою з альтернативою внесення понад 20 млн грн застави", – додали у ВАКС.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Як повідомлялося, у листопаді правоохоронці викрили колишнього в.о. держсекретаря Мінекономіки, керівництво держпідприємства "Укрпатент", а також керівника однієї з благодійних організацій на заволодінні державними коштами у розмірі 250 млн грн.