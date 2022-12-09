Палата представників ухвалила оборонний бюджет США із допомогою Україні на $800 мільйонів

Палата представників Конгресу США 8 грудня проголосувала за ухвалення оборонного бюджету на 2023 фіскальний рік на рекордну суму $858 млрд. Це майже на $80 млрд більше за бюджет 2022 року і на $45 млрд, ніж запитувала адміністрація Джо Байдена навесні.

Документ передбачає виділення щонайменше $800 млн на програму додаткової військової допомоги Україні. Це на $500 млн більше, ніж просив Білий дім, передає Радіо Свобода.

Бюджет також передбачає виділення $6 млрд на ініціативу стримування військової загрози в Європі. Йдеться тут, перш за все, про протидію Росії. Крім того, законопроєкт передбачає п’ятирічну заборону співпраці з Росією в галузі оборони.

Крім того, у документі йдеться про збільшення коштів на розробку нової зброї та закупівлю систем, включаючи винищувачі F-35 і кораблі.

Тепер закон про військовий бюджет має ухвалити Сенат – верхня палата Конгресу. Після цього він надійде на підпис до президента Джо Байдена.

Як повідомлялося, Європа вперше з початку війни обігнала США у зобов’язаннях щодо допомоги Україні.