Франція передала Україні 100 генераторів
Франція передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"Українські енергетики тримають другий фронт у цій війні з Росією – енергетичний фронт. І виклики, з якими вони стикаються – безпрецедентні. Підтримка наших міжнародних партнерів в таких умовах є дуже цінною. І ми дякуємо Франції за підтримку та зокрема ці генератори, які допоможуть нам пройти нинішню надскладну зиму", – наголосив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров.
Переданий вантаж включає генератори потужністю від 5 кВ до 10кВ, а також від 12кВА до 40кВА. Відповідне обладнання було придбане у Франції та доставлене в Україну за допомогою Механізму цивільного захисту Європейського Союзу (#UCPM).
Загалом із початку повномасштабної війни Францією було сформовано 32 гуманітарні вантажі для України.
Як повідомлялося, Словаччина планує до кінця грудня передати Україні 300 електрогенераторів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль