БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2576 відвідувачів онлайн
Новини
331 1

Україна за два тижні імпортувала електрогенератори на $60 мільйонів, – Мінекономіки

кудін

Україна за два тижні імпортувала електрогенератори та генераторне обладнання на $60 млн.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін у ході дискусії Центру економічної стратегії, передає Інтерфакс-Україна.

"Другою статтею імпорту за останні два тижні стали генератори та генераторне обладнання. Другою після пального. Ми за ці два тижні завезли такого обладнання на $60 млн, а, судячи з того, що відомо від компаній, обсяги генераторів, які знаходяться в дорозі з очікуваннями поставки у другій половині грудня, січні, лютому та березні просто зашкалюють", – сказав Кудін.

Раніше повідомлялося, що Львів компенсує половину вартості генераторів власникам ресторанів та магазинів.

Голова фінансового комітету Данило Гетманцев повідомив, що бізнесу дозволять зберігати без ліцензії до 2 тонн пального для генераторів.

Автор: 

імпорт (2301) генератор (103)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот слуги народа зеленского набьют себе карманы на перепродаже этих генераторов..
показати весь коментар
08.12.2022 22:18 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 