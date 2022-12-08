Україна за два тижні імпортувала електрогенератори на $60 мільйонів, – Мінекономіки
Україна за два тижні імпортувала електрогенератори та генераторне обладнання на $60 млн.
Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін у ході дискусії Центру економічної стратегії, передає Інтерфакс-Україна.
"Другою статтею імпорту за останні два тижні стали генератори та генераторне обладнання. Другою після пального. Ми за ці два тижні завезли такого обладнання на $60 млн, а, судячи з того, що відомо від компаній, обсяги генераторів, які знаходяться в дорозі з очікуваннями поставки у другій половині грудня, січні, лютому та березні просто зашкалюють", – сказав Кудін.
Раніше повідомлялося, що Львів компенсує половину вартості генераторів власникам ресторанів та магазинів.
Голова фінансового комітету Данило Гетманцев повідомив, що бізнесу дозволять зберігати без ліцензії до 2 тонн пального для генераторів.
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