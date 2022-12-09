Досвід українських ІТ-фахівців може використовуватися в майбутніх військових операціях США, – Нуланд

Низька температура в Європі підштовхнула відбір газу зі сховищ до приблизно 470 млн кубометрів на день, а імпорт скрапленого газу в листопаді – до рекордного місячного рівня в 11,4 млн тонн.

Про це заявила заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд на зустрічі із заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олегом Гайдуком.

Сторони обговорили питання співпраці в оборонній сфері.

Так, Нуланд продемонстрували українську військову систему ситуаційної обізнаності "Дельта", її основні властивості та продукти системи, кіберзахист платформи, плани з інтеграції нових джерел інформації та співпрацю з союзниками. Нуланд високо оцінила можливості "Дельти", її гнучкість та сумісність з аналогічними платформами країн-членів НАТО.

Заступниця держсекретаря США підтримала ініціативи української сторони з розширення спроможностей ІТ-системи, яка допомагає отримувати повну оперативну картинку поля бою та сил ворога.

"Досвід команди розробників платформи ситуаційної обізнаності може бути використаний у майбутніх військових операціях США. Країни Альянсу можуть вчитися на уроках війни в Україні. Ваші напрацювання сприймаю із великим зацікавленням і схваленням. Після перемоги над ворогом українські ІТ-фахівці можуть навчати навіть військових НАТО", – прокоментувала Нуланд.

Також заступниці держсекретаря США презентували перші результати впровадження логістичної програми LOGFAS, яка дозволяє моніторити постачання Україні озброєння від країн-партнерів і контролювати рух МТД.

"Впровадження LOGFAS ліквідує підґрунтя для будь-якого занепокоєння, адже йдеться про стандарт обліку та планування, діючий у країнах Альянсу. Збереження довіри партнерів є для нас пріоритетом", – зазначив у свою чергу Гайдук.