Нацбанк заборонив громадянам Росії обіймати керівні посади у банках

Національний банк України (НБУ) повідомив про заборону для громадян РФ займати низку посад в українських банках, небанківських фінансових установах, операторах платіжних систем та страхових (перестрахових) брокерах з 19 листопада.

Відповідне роз’яснення надано банкам та небанківським фінансовим установам, а також асоціаціям таких установ у зв’язку з набуттям чинності законом про захист фінансової системи України від дій Росії.

Цим законом внесені зміни до закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Закон про ПВК/ФТ).

Зокрема, з 19 листопада встановлена заборона на обіймання громадянами РФ посад:

керівника та заступника керівника;

голови та члена наглядового органу;

відповідального працівника (особи, яка тимчасово виконує повноваження відповідального працівника у разі його відсутності);

іншого працівника, залученого до проведення первинного фінансового моніторингу.

"З огляду на зазначене регулятор наголошує на необхідності дотримання зазначеними вище установами вимог Закону про ПВК/ФТ у найкоротші строки", – наголошується у повідомленні.