Мобільні оператори, телемарафон та радіо в разі блекауту працюватимуть ще три доби, – Держспецзв’язку

У випадку повного блекауту національний телемарафон та п’ять радіокомпаній працюватимуть щонайменше три доби.

Про це повідомив голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь в ефірі телемарафону, передає LIGA.net.

За словами Щиголя, мобільні оператори у разі повного відключення електроенергії надаватимуть звʼязок упродовж трьох діб.

Як зазначив Щиголь, подальша робота телеканалів та радіо залежить від доставки палива. Наразі пʼять радіокомпаній та телемарафон зарезервовані на три доби. На радіо працюватимуть середні хвилі, "Українське радіо", FM-діапазон.

Щодо мобільного звʼязку – зараз працюють 82% базових станцій, на Луганщині та Херсонщині їх відновлюють, але кожну базову станцію не можуть забезпечити генераторами. Через те, що у разі відключення електроенергії користувачі переходять на мобільний інтернет, акумулятор, розрахований на дві години, працює пів години, пояснив Щиголь.

За словами голови Держспецзв'язку, всі оператори мають зарезервувати критичні точки щонайменше також на три доби, виконуючи рішення РНБО та указ президента.

Тривають також роботи підключення мережі до "Пунктів незламності", вони мають бути зарезервовані фіксованим зв'язком на три доби.