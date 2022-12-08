Google об’єднає команди картографічних сервісів Maps і Waze

Компанія Google планує об’єднати команди, які працюють над своїми продуктами Maps і Waze, картографічним сервісом, який Google придбав у 2013 році. Компанія робить це задля того, щоб скоротити витрати та консолідувати операції.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає TechCrunch.

Так, із 9 грудня 2022 року команда Waze із 500 співробітників підпорядковуватиметься географічній організації Google, яка контролює сервіси "Карти", "Земля" та "Перегляд вулиць". Нинішня генеральна директорка директор Waze Неха Паріх залишить свою посаду.

Google повідомила, що планує залишити Waze як окрему службу – Waze відомий краудсорсингом інформації про маршрути, як-от розташування камер контролю швидкості, поліцейських машин і аварій на дорогах.

У Google також заявили, що не очікують звільнень у рамках реорганізації.

Генеральний директор Alphabet і Google Сундар Пічаї заявив, що сподівається зробити Google на 20% продуктивнішим за рахунок роботи "з меншою кількістю ресурсів".