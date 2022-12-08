"Нафтогаз" витратить 55 мільйонів на консультантів для реструктуризації дефолтних євробондів

НАК "Нафтогаз України" 15 листопада без використання електронної системи Prozorro уклав угоду із французькою компанією Lazard Frres SAS на надання послуг з управління фінансовими ринками вартістю $1,5 млн (54,86 млн грн за поточним курсом).

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Французьку компанію залучили як фінансового радника для реструктуризації виконання зобов’язань за єврооблігаціями. Послуги надаватимуть протягом півтора року, а саме до 15 травня 2024 року. Інші деталі замовлення невідомі, оскільки договір не оприлюднено.

Як повідомлялося, у листопаді Кабмін погодив підписання "Нафтогазом" договору з Lazard Frères SAS про надання послуг фінансового радника для проведення реструктуризації її зобов’язань за євробондами.

Як повідомлялося, наприкінці серпня "Нафтогаз" отримав згоду держателів єврооблігацій на відтермінування виплат лише за євробондами на 600 млн євро з погашенням у липні 2024 року, частину яких раніше викупив ЄБРР.

Водночас компанія знову не змогла отримати згоду інвесторів на відтермінування виплат за євробондами на $500 млн з погашенням у 2026 році. 17 серпня власники євробондів з терміном погашення у липні 2022 року також відхилили пропозицію "Нафтогазу" з відтермінування виплат.

Наприкінці липня "Нафтогаз України" допустив дефолт за цими єврооблігаціями на $335 млн, виплати за якими мали бути здійснені 26 липня. В компанії тоді пояснювали, що Кабінет міністрів не надав дозволу на погашення єврооблігацій, доручивши керівництву компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами про реструктуризацію боргу.