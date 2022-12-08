Ірпінь компенсуватиме половину вартості генераторів для котельних багатоквартирних будинків
Ірпінь компенсуватиме 50% вартості генераторів для котельних багатоквартирних будинків, у бюджеті на ці цілі виділено 2 млн грн.
Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.
"Сьогодні на сесії Ірпінської міської ради ухвалили програму, в рамках якої місто компенсуватиме 50% від вартості генераторів, придбаних для потреб дахових чи окремих котелень багатоквартирних будинків громади. На це виділяємо 2 млн грн", – написав Маркушин.
Він також закликав голів ОСББ, які хочуть взяти участь в програмі, звертатися в Управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ Ірпінської міськради.
Раніше повідомлялося, що Львів буде компенсувати половину вартості генераторів власникам ресторанів та магазинів.
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