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Кабмін (7634) призначення (1127) Мінрегіонрозвитку (634)

Кабмін призначив Лозинського виконувачем обов’язків глави Мінрегіону

василь,лозинський

Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського виконувачем обов’язків керівника відомства.

Відповідне розпорядження №982-р від 3 листопада оприлюднили на Урядовому порталі.

"Покласти тимчасово з 4 листопада 2022 року виконання обов’язків міністра розвитку громад та територій України на першого заступника міністра розвитку громад та територій України Лозинського Василя Мироновича", – йдеться у документі.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів призначив ексміністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України". Розпорядження щодо цього призначення також оприлюднили на сайті уряду. 

Раніше 3 листопала Верховна Рада підтримала відставку Чернишова з посади міністра, за його звільнення проголосували 279 нардепів.

Нагадаємо, 1 листопада Кабмін звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

У свою чергу в Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначили, що призначення Чернишова керівником НАК "Нафтогаз України" є незаконним, оскільки порушує закон "Про запобігання корупції".

Чернишов обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України з березня 2020 року. Раніше він тривалий час очолював концерн "Авек" бізнесмена Олександра Фельдмана, обраного народним депутатом від партії "Опозиційна платформа – За життя!".

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