Країни G7 та Австралія домовилися про фіксоване обмеження ціни на російську нафту, – Reuters

Країни "Великої сімки" (G7) і Австралія погодилися встановити не плаваючу, а фіксовану максимальну ціну для російської нафти, яку визначать пізніше цього місяця.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.



"Коаліція погодилася, що обмеження ціни буде фіксованою ставкою, яка регулярно переглядатиметься. Це збільшить стабільність ринку та спростить дотримання вимог мінімізувати навантаження на учасників ринку", – зазначив співрозмовник агентства.



Сама ціна ще не встановлена, але, за даними джерел, має бути оголошена в найближчі тижні. Зазначається, що прив’язка ціни як дисконту до якогось індексу призвела б до занадто великої волатильності та потенційних коливань цін.

Як додає друге джерело, Москва може отримати вигоду із системи плаваючих цін, оскільки ціна на російську нафту зросте, якщо нафта марки Brent подорожчає через скорочення постачання нафти з Росії, одного з найбільших світових виробників цієї сировини. За його словами, плаваюча ціна нижча за міжнародний еталон нафти Brent може дозволити президенту Росії Владіміру Путіну "обдурити" механізм, скоротивши пропозицію.



США, країни Євросоюзу та інші учасники ринку прагнуть скоротити російські доходи від продажу нафти, які вважаються основним джерелом фінансування вторгнення в Україну, і водночас не допустити різкого стрибка цін на світовому нафтовому ринку.



Як повідомлялося, 5 грудня набирає чинності восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії, що включає введення граничної ціни на російську нафту, що перевозиться танкерами.



Спочатку обговорювалося встановлення граничної ціни на російську нафту в діапазоні $40-60 за барель. Наприкінці жовтня Bloomberg повідомив, що позиція США щодо обмеження цін на російську нафту пом'якшилася і розглядається стеля понад $60 за барель.



Зі свого боку Росія попереджала, що відмовиться постачати нафту та нафтопродукти до країн, які введуть стелю цін.