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У Польщі за спрощеною процедурою знайшли роботу 650 тисяч українців

польща

У Польщі за спрощеною процедурою наразі працюють близько 650 тис. громадян України.

Про це заявила міністерка сім’ї і соціальної політики Польщі Марлена Мальонг, передає Укрінформ із посиланням на Gazetaprawna.pl.

"На спрощених умовах у Польщі працює близько 650 тис. громадян України. Це дуже добра інформація", – зазначила вона, підкресливши, що польський ринок праці потребує багато працівників.

Вона позитивно оцінила те, що в Польщі продовжує знижуватися рівень безробіття, який, станом на вересень, становив 5,1%. Вона зауважила, що найнижчим він є у Великопольському воєводстві (Познань), а найвищим – у Підкарпатському (Жешув).

Міністерка оцінила, що наступного року рівень безробіття в Польщі незначно зросте – до близько 5,4%.

У Польщі рівень безробіття є одним з найнижчих в ЄС. За цим показником Польща поступається лише Чехії.

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