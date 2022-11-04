У Києві без світла залишаються майже пів мільйона квартир

Станом на ранок 4 листопада у Києві без електропостачання залишаються 450 тисяч помешкань, що у 1,5 більше, ніж за останні дні.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

"На сьогоднішній ранок без електропостачання 450 тисяч споживачів, тобто помешкань киян. Це в півтора рази більше, ніж в попередні дні", – зазначив він.

За його словами, стабілізаційні вимкнення відбуваються через перенавантаження центрального вузла енергосистеми країни.

Мер Києва закликав мешканців максимально заощаджувати електроенергію, адже "ситуація залишається складною".

Водночас у ДТЕК пояснили, що у Києві відбуваються екстрені відключення світла. Тож, графіки аварійних відключень, складені раніше, наразі не актуальні.

У компанії наголосили, що енергетики разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади "роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації".