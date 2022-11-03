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Нафтогаз (3276) Олексій Чернишов (97)

Колишнього очільника Мінрегіону Чернишова призначили головою "Нафтогазу", – ЗМІ

чернишов

Кабінет міністрів на засіданні 3 листопада призначив ексміністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомили джерела Економічної правди.

Раніше цього ж дня Верховна Рада підтримала відставку Чернишова з посади міністра, за його звільнення проголосували 279 нардепів.

До того повідомлялося, що Чернишов написав заяву про відставку із займаної посади. 

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 1 листопада, звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

У свою чергу в Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначили , що призначення Чернишова керівником НАК "Нафтогаз України" є незаконним, оскільки порушує закон "Про запобігання корупції".

Чернишов обіймає посаду міністра розвитку громад та територій України з березня 2020 року. Раніше він тривалий час очолював концерн "Авек" бізнесмена Олександра Фельдмана, обраного народним депутатом від партії "Опозиційна платформа – За життя!".

Автор: 
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Топ коментарі
+25
ну, як я і казав, листом НАЗК підтерлась чиясь зелена дупа
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03.11.2022 21:47
+25
"Конкурси" заверщилися у квітні 2019-го. Далі - "па пріколу"
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03.11.2022 22:11
+17
Закон мы на бую вертели, да?
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03.11.2022 21:46
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Закон мы на бую вертели, да?
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03.11.2022 21:46 Відповісти
Да.
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03.11.2022 22:11 Відповісти
Це як при совку будь який комуніст міг бути міністром сільського господарства, або міністром металургії , аби був членом кепесесе.
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03.11.2022 22:11 Відповісти
на ***!!!
чого соромишся
зечмошнікам же не соромно
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03.11.2022 22:37 Відповісти
ну, як я і казав, листом НАЗК підтерлась чиясь зелена дупа
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03.11.2022 21:47 Відповісти
ні!!!
*** паклали на назк
а цим повинно займатися сбу та розвілка.
бо у нас що не суддя то росіянин, шо не керівник то зрадник
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03.11.2022 23:32 Відповісти
А конкурс провести можна ? на таку посаду людина повинна бути професійна та не заплямована . тут знову опзж
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03.11.2022 21:50 Відповісти
"Конкурси" заверщилися у квітні 2019-го. Далі - "па пріколу"
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03.11.2022 22:11 Відповісти
як ідіоти вибирали, так ними і керують
з карпатського трампліна приземлитись в омані????
а некуй дєлать.....
скиздити 5 ярдів баксів і качати права,
та не вопрос
здати вагнергейт та південь,
раді старатися, ***** вовович
******** гуманітарку на мільярди....
привозьте ще
а шо там лохторат????
наш през кращий в світі, боневтік.
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03.11.2022 23:40 Відповісти
Не на часі.
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04.11.2022 08:27 Відповісти
І знову кацапа!
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03.11.2022 22:03 Відповісти
не просто кацапа а рига, опзжопника, колоборанта, сепарюгу...
а як без них?
моня без них НОЛЬ, МЛЯТЬ..
без єрмакотатароколомойшів, він круглий НОЛЬЬЬЬЬЬ
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03.11.2022 22:41 Відповісти
нУль
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04.11.2022 07:15 Відповісти
Коболєв не влаштовував зелень і призначали дилетантів.
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03.11.2022 22:04 Відповісти
Коболєв не давав красти зе-гнидам - тому і вигнали, а тепер можуть ще 50 млрд вкрасти у держави, бо чіста свой керівник нафтогазу
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03.11.2022 22:27 Відповісти
Ого, скорость назначения опережает события, та ясно - тут токо можна сказать зима начинается, так что нада фсе быстро - рррррраз и уже назначили, о как ...Учитесь
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03.11.2022 22:08 Відповісти
О! Зелені знов забули про закони.. Бо тут їм не вигідно про них згадувати - тож всі свої!
А от на петицію відповісти - то навіть номери статей Конституції наводять щоб нічого не робить!

"Якщо я порушу закон, то сам піду" (с)
Загадка:
На брехні прийшли, брехнею годують, брехнею правлять, бюрехнею живуть.
Відповідь:
отх шєанз ит

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03.11.2022 22:09 Відповісти
Тобто, йти вони не збираються.
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04.11.2022 02:07 Відповісти
Пониження в посаді з підвищенням зарплати
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03.11.2022 22:09 Відповісти
Громади і території розвинув, на часі про себе подумати.
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03.11.2022 22:18 Відповісти
з нетерпінням будемо чекати з яким мінусом цей пан буде покидати Нафтогаз
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03.11.2022 22:21 Відповісти
я знаю причину - у зе-лупи та цього "дєятєля" шнобаки однакові; незабаром, це стане головним критерієм обрання на посади у владі а шо, прікольна... правда, 73% їbанатів? чи скільки вас там залишилося після маріуполя-херсона ?
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03.11.2022 22:24 Відповісти
"здєсь можно харашо прібарахлітся і внукам хватіт" - якщо коротко про чергового "зеленого" керівника і його наміри на новій посаді.
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03.11.2022 22:24 Відповісти
Who is this???
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03.11.2022 22:26 Відповісти
і щуку кинули у річку...
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03.11.2022 22:26 Відповісти
Who is Yermak??
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03.11.2022 22:27 Відповісти
he is pro-russian asshole
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03.11.2022 22:30 Відповісти
Who is Tatarov??? Is he from rusian Tatar Republic??
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03.11.2022 22:28 Відповісти
he is pro-russian asshole too
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03.11.2022 22:31 Відповісти
tatarov and dermak are the most corrupted and most anti ukrainian members of zelenskiy team. in any case both of them must be destroyed as soon as possible
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03.11.2022 22:36 Відповісти
Нагадує попередню ситуацію

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03.11.2022 22:38 Відповісти
козли
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03.11.2022 23:07 Відповісти
мабуть оппередній в план не вложився , а оцей сєпаріг мабуть точно справиться.
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03.11.2022 23:09 Відповісти
Навпаки, зробив, що вимагали. Але хто ж вам скаже, що такий і був план?
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04.11.2022 02:10 Відповісти
от і я про те , мабуть просто цифри в плані були куди більші раз не виконав )))
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04.11.2022 02:21 Відповісти
Більші цифри - це неможливо. Навіть ці цифри нема чим покрити, інакше як окремим запозиченням. Тому вважаю, що "такий і був план".
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04.11.2022 02:32 Відповісти
Чергова перестановка наперстків.
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03.11.2022 23:13 Відповісти
Ну тепер буде відробляти бабло, достойний, мабуть….
Стефанчук-Зеленський рулять, мабуть і конкурс був серед достойних ФАХІВЦІВ відкритий, без «дзвонарів» та «хрестоносців»….
Тепер хоть ціна на газ упаде, мабуть, в Україні!
От заживемо!!!
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03.11.2022 23:17 Відповісти
Свині зеленожопі!
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03.11.2022 23:23 Відповісти
І знов ЗЕлені ***** тупо поклали на закон.

За все це після війни сидіти цим підарам від ЗЄрмака до самого задрипаного депутата СН - не пересидіти.

Це тим, кому дуже пофартить. Бо не всі зє***** переживуть повалення ЗЄ-режиму.
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03.11.2022 23:30 Відповісти
Порушення закону - голови в Нафтогазу немає, розпорядження рига можна не виконувати. Несе відповідальність за бардак Блазень тупорилий!
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04.11.2022 01:14 Відповісти
от так - бездарі створюють какократію! кухарки керують державою!!!! пригають з одного міністерства в інше!

універсальні солдати, розбираються у всьому, від біології до атомної енергетики, від матаналізу до економіки!

Напевно, ще і малювати гарно вміють, що художники позаздрять, і класичну музику складають у вільний від тяжкої роботи - підписи малювати - час
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04.11.2022 01:38 Відповісти
Чергова зелена гніда.
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04.11.2022 04:40 Відповісти
Парєшалі...
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04.11.2022 06:09 Відповісти
Знову гуркіт у ОПі, пересувають ліжка.
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04.11.2022 07:42 Відповісти
У Бонапарта Боневтіка все йде згідно плану.
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04.11.2022 08:30 Відповісти
знову якогось довбодятла витягнули - я пів року писав у це міністерство громад та територій - вони за 23 звернення навіть не зрозуміли про що йде мова , і тепер оце чудо буде витягувати нафтогаз з збитків? коли у закінчаться ці дебільні призначення?
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04.11.2022 08:59 Відповісти
Призначення на посаду без конкурсу - злочин.
Призначення відвертого сепара носатого - злочин та спонукання до корупціі
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04.11.2022 09:01 Відповісти
ЩЕ один кандидат на місце в СІЗО? Там скоро вся зелена влада пропишеться...
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04.11.2022 09:15 Відповісти

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