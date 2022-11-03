Колишнього очільника Мінрегіону Чернишова призначили головою "Нафтогазу", – ЗМІ

Кабінет міністрів на засіданні 3 листопада призначив ексміністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомили джерела Економічної правди.

Раніше цього ж дня Верховна Рада підтримала відставку Чернишова з посади міністра, за його звільнення проголосували 279 нардепів.

До того повідомлялося, що Чернишов написав заяву про відставку із займаної посади.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 1 листопада, звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

У свою чергу в Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначили , що призначення Чернишова керівником НАК "Нафтогаз України" є незаконним, оскільки порушує закон "Про запобігання корупції".

Чернишов обіймає посаду міністра розвитку громад та територій України з березня 2020 року. Раніше він тривалий час очолював концерн "Авек" бізнесмена Олександра Фельдмана, обраного народним депутатом від партії "Опозиційна платформа – За життя!".