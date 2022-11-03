Колишнього очільника Мінрегіону Чернишова призначили головою "Нафтогазу", – ЗМІ
Кабінет міністрів на засіданні 3 листопада призначив ексміністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".
Про це повідомили джерела Економічної правди.
Раніше цього ж дня Верховна Рада підтримала відставку Чернишова з посади міністра, за його звільнення проголосували 279 нардепів.
До того повідомлялося, що Чернишов написав заяву про відставку із займаної посади.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 1 листопада, звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".
У свою чергу в Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначили , що призначення Чернишова керівником НАК "Нафтогаз України" є незаконним, оскільки порушує закон "Про запобігання корупції".
Чернишов обіймає посаду міністра розвитку громад та територій України з березня 2020 року. Раніше він тривалий час очолював концерн "Авек" бізнесмена Олександра Фельдмана, обраного народним депутатом від партії "Опозиційна платформа – За життя!".
Будь ласка, зачекайте...
чого соромишся
зечмошнікам же не соромно
*** паклали на назк
а цим повинно займатися сбу та розвілка.
бо у нас що не суддя то росіянин, шо не керівник то зрадник
з карпатського трампліна приземлитись в омані????
а некуй дєлать.....
скиздити 5 ярдів баксів і качати права,
та не вопрос
здати вагнергейт та південь,
раді старатися, ***** вовович
******** гуманітарку на мільярди....
привозьте ще
а шо там лохторат????
наш през кращий в світі, боневтік.
а як без них?
моня без них НОЛЬ, МЛЯТЬ..
без єрмакотатароколомойшів, він круглий НОЛЬЬЬЬЬЬ
А от на петицію відповісти - то навіть номери статей Конституції наводять щоб нічого не робить!
"Якщо я порушу закон, то сам піду" (с)
Загадка:
На брехні прийшли, брехнею годують, брехнею правлять, бюрехнею живуть.
Відповідь:
отх шєанз ит
Стефанчук-Зеленський рулять, мабуть і конкурс був серед достойних ФАХІВЦІВ відкритий, без «дзвонарів» та «хрестоносців»….
Тепер хоть ціна на газ упаде, мабуть, в Україні!
От заживемо!!!
За все це після війни сидіти цим підарам від ЗЄрмака до самого задрипаного депутата СН - не пересидіти.
Це тим, кому дуже пофартить. Бо не всі зє***** переживуть повалення ЗЄ-режиму.
універсальні солдати, розбираються у всьому, від біології до атомної енергетики, від матаналізу до економіки!
Напевно, ще і малювати гарно вміють, що художники позаздрять, і класичну музику складають у вільний від тяжкої роботи - підписи малювати - час
Призначення відвертого сепара носатого - злочин та спонукання до корупціі