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В Україні створять штаб для координації потреб регіонів під час зими

шмигаль

Уряд України, системи ООН і USAID домовилися створити платформу та штаб для координації потреб регіонів для проходження зимового періоду.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час координаційної зустрічі між урядом України, системою ООН та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

За словами Шмигаля, уряд зібрав потреби регіонів для проходження зимового періоду та потреби в гуманітарній допомозі, і вже передав їх системі ООН.

"Розраховуємо, що представники ООН найближчим часом нададуть відповідь щодо можливості їх забезпечення", – зазначив Шмигаль.

За його словами, пріоритетними напрямами гуманітарної допомоги для України є, зокрема, надання товарів першої необхідності найбільш уразливим групам людей, розширення програм допомоги, допомога з ремонтом житла, облаштування бомбосховищ тощо.

Учасники зустрічі домовилися створити платформу і штаб з координації потреб та провести наступну зустріч цього місяця.

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Щоб завалити якусь справу потрібно створити штаб.
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03.11.2022 22:19 Відповісти
Ще одне кодло "пиляльщиків" народних грошей.
Колективна БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
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04.11.2022 07:42 Відповісти
там не повинно бути жодного представника влади або опу
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04.11.2022 08:29 Відповісти
видимо Витренко главным станет
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04.11.2022 08:35 Відповісти

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