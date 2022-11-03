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Крим (1064) путін (1020) Керченський міст (118) Хуснуллін Марат (2)

Росія знайшла додаткові пошкодження на Керченському мосту в окупований Крим, його ремонт затягнеться

крим,кримський,міст

Під час обстеження мосту в окупований Крим, що постраждав внаслідок вибуху, з’ясувалося, що доведеться замінити ще чотири прольоти вцілілої автомобільної частини мосту.

Про це віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив на нараді у російського президента Владіміра Путіна, повідомляє РБК.

За словами російського чиновника, обстеження показали, що ці прольоти зазнали пошкоджень і їх потрібно замінити на нові. Наразі по цій частині мосту відкрито рух для легкових автомобілів та автобусів, а за її станом стежать спеціалізовані організації, наголосив віцепрем'єр.

Автомобільна частина Кримського мосту складається з двох практично незалежних мостів, 8 жовтня вибухом було зруйновано два прольоти частини, якою йшов рух у бік окупованого Криму. Рух у напрямку Краснодарського краю був запущений того ж дня – спочатку реверсивний одною смугою, а вже 9 жовтня – двома.

За словами Хуснулліна, до 10 листопада планується завершити монтаж прольотів на зруйнованій частині мосту. Запустити рух однією смугою цієї частини планується 5 грудня, а до 20 грудня – двома.

Після цього будівельники почнуть розбирати прольоти лівого боку мосту, ремонт якого планується завершити до 30 березня наступного року. Хуснуллін уточнив, що до 1 липня наступного року триватимуть роботи з відновлення супутньої інфраструктури.

Він додав, що ремонт залізничної частини мосту, де також потрібно замінити два прольоти, планується завершити аж у вересні 2023 року.

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Як повідомлялося, раніше російський уряд наказав відремонтувати пошкоджений внаслідок вибуху Керченський міст в окупований Крим до 1 липня 2023 року.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Керченському мосту вибухнула вантажівка, після чого спалахнули цистерни з паливом у складі потяга, що проїжджав залізничною ниткою моста. У результаті впали два автомобільні прольоти мосту, четверо людей, за даними російського слідства, загинули.

Кремль звинуватив у події українські спецслужби. Президент України Володимир Зеленський заявив, що, наскільки йому відомо, Київ не є замовником вибуху на Керченському мості.

Зараз неушкодженими прольотами Кримського мосту можуть пересуватися легкові автомобілі, автобуси та вантажівки до 40 тонн (їх не пропускають без огляду). Решта вантажівок чекають у чергах на поромній переправі, влада РФ намагається змусити частину з них їхати у Крим в обхід – через окуповані території Донецької та Запорізької областей України.

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Топ коментарі
+10
Як тільки остаточно відремонтують , зному потрібно хакнути так,
щоби ремонту більше не піддавався 😡
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03.11.2022 19:59
+8
Так казали ж! Якщо залізобетонна конструкція горить більше 30-40 хвилин, то вона втрачає надійність. Година - то їй смерть. А горіло там набагато довше. Мінімум 2 прольоти залізничної ділянки - ВСЬО! А там ще опора горіла. Йой, як невдобно ФСБ вантажівку "зпровокувало"!

От якби в нас були "Громи", "Вільхи" і решта, що було призупинено у 2019 році, то й суходолом (через Маріуполь) у цих потвор втекти не було б можливості!
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03.11.2022 20:21
+7
Це добре. Нехай москалі довго, матюкаючись, бухаючи, витрачаючи кошти, ремонтують одоробло... А тим часом українські оператори HIMARS п'ють каву і єхидно спостерігають в інтернеті, як просувається процес ремонту.
І щойно просунеться - як натиснуть кнопки! - і летючого вибухового пеніса як присунуть!
Ой завиють, зарують, запіворять на мокшанських болотах...

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03.11.2022 20:26
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03.11.2022 19:46 Відповісти
Ждем продолжения ))) Нужно добить мост что бы свинособаки вплавь убегали
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03.11.2022 20:07 Відповісти
Що, тільки 4 прольота додали? Малувато буде. Вже б гуляли "на всі", тим більше що недовго лишилося. Якщо вже пиляти бюджетне бабло, треба було заявити, що весь міст потріскався і заново будувати треба. Попередньо знісши існуючий. Так би дорожче вийшло
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03.11.2022 19:53 Відповісти
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03.11.2022 19:53 Відповісти
Додаткові пошкодження ще не долетіли, ще в майбутньому.
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03.11.2022 19:55 Відповісти
Та то вже не поспішайте з ремонтом. Краше ноги в руки і гайда з кримувашого.
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03.11.2022 19:58 Відповісти
Як тільки остаточно відремонтують , зному потрібно хакнути так,
щоби ремонту більше не піддавався 😡
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03.11.2022 19:59 Відповісти
Яка чудова новина
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03.11.2022 20:07 Відповісти
а жд міст таки згорів вщент. І підірвали і спалили, вкрай рідко буває таке співпадіння. Мамулечки на паромі свалівают. Шас будуть кран шукати. Дивився цей путінкьий колоквіум. Бодро виступают - все харашо прекрасная маркиза .......
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03.11.2022 20:11 Відповісти
Так казали ж! Якщо залізобетонна конструкція горить більше 30-40 хвилин, то вона втрачає надійність. Година - то їй смерть. А горіло там набагато довше. Мінімум 2 прольоти залізничної ділянки - ВСЬО! А там ще опора горіла. Йой, як невдобно ФСБ вантажівку "зпровокувало"!

От якби в нас були "Громи", "Вільхи" і решта, що було призупинено у 2019 році, то й суходолом (через Маріуполь) у цих потвор втекти не було б можливості!
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03.11.2022 20:21 Відповісти
А якби Кравчук не відав балістичні ядерні ракети, а Кучма тактичну ядерну зброю, а при Порошенкові не здетанували бы всі військові склади, і да Зеленський не блокував ракетну програму, то мабуть ***** би не напав. Но щось завжди не так.....
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03.11.2022 20:34 Відповісти
А до чого тут "папєрєднікі"? Це вони вкатали в асфальт ракетну програму? Чи може вони зменшили видатки на армію (яку, до речі, відродив Порошенко), а може то "папєрєдніки" розмінували кримський перешийок" (замінований при Порошенку) чи збудували дорогу від зони відчуження до столиці, по якій (о несподіванка!) рашисти були біля Києва за 24 години, а підрозділи, що мали охороняти ту ділянку були скорочені?
От же ж кляті "папєрєднікі"! Вони ще й подоляку в штані кожного ранку серуть! А як є час та натхнення, то й під вечір. Ви, пане, з яких?
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03.11.2022 21:03 Відповісти
Це добре. Нехай москалі довго, матюкаючись, бухаючи, витрачаючи кошти, ремонтують одоробло... А тим часом українські оператори HIMARS п'ють каву і єхидно спостерігають в інтернеті, як просувається процес ремонту.
І щойно просунеться - як натиснуть кнопки! - і летючого вибухового пеніса як присунуть!
Ой завиють, зарують, запіворять на мокшанських болотах...

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03.11.2022 20:26 Відповісти
Летючий вибуховий пеніс - це 5!
😂😂😂
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03.11.2022 21:24 Відповісти
До речі, в організмі людини заліза на 1 цвях. Новими фарбами заграло "гвозди бы делать из этих людей". 😜
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03.11.2022 21:47 Відповісти
где дроны с 500 тоннами взрывчатки
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03.11.2022 20:30 Відповісти
Такі дрони там не підуть: Азовське море занадто мілке.
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03.11.2022 21:10 Відповісти
Таки залізничний міст грохнули. Карлік більше працювати машиністом не буде, а орки перевозити військову техніку.
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03.11.2022 21:53 Відповісти
Ну, якщо ЗД будуть до вересня ремонтувати, то ясно чого з Правого Берега драпають.

Їм кров з носа треба втримати "дорогу в Крим". Так що туди нагонять мобіків і з Херсону, і півночі Луганщини, і ще пів-мільйона "третьої хвилі", з усім залізяччям що в них є.
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03.11.2022 21:58 Відповісти
Порадували каци звісткою про залізничний міст, нічого не скажу, оце порадували.
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03.11.2022 22:25 Відповісти
Это ещё не было штормов.
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04.11.2022 01:09 Відповісти

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