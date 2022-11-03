Росія знайшла додаткові пошкодження на Керченському мосту в окупований Крим, його ремонт затягнеться
Під час обстеження мосту в окупований Крим, що постраждав внаслідок вибуху, з’ясувалося, що доведеться замінити ще чотири прольоти вцілілої автомобільної частини мосту.
Про це віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив на нараді у російського президента Владіміра Путіна, повідомляє РБК.
За словами російського чиновника, обстеження показали, що ці прольоти зазнали пошкоджень і їх потрібно замінити на нові. Наразі по цій частині мосту відкрито рух для легкових автомобілів та автобусів, а за її станом стежать спеціалізовані організації, наголосив віцепрем'єр.
Автомобільна частина Кримського мосту складається з двох практично незалежних мостів, 8 жовтня вибухом було зруйновано два прольоти частини, якою йшов рух у бік окупованого Криму. Рух у напрямку Краснодарського краю був запущений того ж дня – спочатку реверсивний одною смугою, а вже 9 жовтня – двома.
За словами Хуснулліна, до 10 листопада планується завершити монтаж прольотів на зруйнованій частині мосту. Запустити рух однією смугою цієї частини планується 5 грудня, а до 20 грудня – двома.
Після цього будівельники почнуть розбирати прольоти лівого боку мосту, ремонт якого планується завершити до 30 березня наступного року. Хуснуллін уточнив, що до 1 липня наступного року триватимуть роботи з відновлення супутньої інфраструктури.
Він додав, що ремонт залізничної частини мосту, де також потрібно замінити два прольоти, планується завершити аж у вересні 2023 року.
Як повідомлялося, раніше російський уряд наказав відремонтувати пошкоджений внаслідок вибуху Керченський міст в окупований Крим до 1 липня 2023 року.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Керченському мосту вибухнула вантажівка, після чого спалахнули цистерни з паливом у складі потяга, що проїжджав залізничною ниткою моста. У результаті впали два автомобільні прольоти мосту, четверо людей, за даними російського слідства, загинули.
Кремль звинуватив у події українські спецслужби. Президент України Володимир Зеленський заявив, що, наскільки йому відомо, Київ не є замовником вибуху на Керченському мості.
Зараз неушкодженими прольотами Кримського мосту можуть пересуватися легкові автомобілі, автобуси та вантажівки до 40 тонн (їх не пропускають без огляду). Решта вантажівок чекають у чергах на поромній переправі, влада РФ намагається змусити частину з них їхати у Крим в обхід – через окуповані території Донецької та Запорізької областей України.
Будь ласка, зачекайте...
щоби ремонту більше не піддавався 😡
От якби в нас були "Громи", "Вільхи" і решта, що було призупинено у 2019 році, то й суходолом (через Маріуполь) у цих потвор втекти не було б можливості!
От же ж кляті "папєрєднікі"! Вони ще й подоляку в штані кожного ранку серуть! А як є час та натхнення, то й під вечір. Ви, пане, з яких?
І щойно просунеться - як натиснуть кнопки! - і летючого вибухового пеніса як присунуть!
Ой завиють, зарують, запіворять на мокшанських болотах...
😂😂😂
Їм кров з носа треба втримати "дорогу в Крим". Так що туди нагонять мобіків і з Херсону, і півночі Луганщини, і ще пів-мільйона "третьої хвилі", з усім залізяччям що в них є.