Країни G7 допоможуть Україні підготуватися до зими, – Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини, яка цього року головує в "Групі семи", Анналена Бербок 3 листопада анонсувала скоординовані дії учасників формату щодо надання допомоги Україні в зимовий період.

Про це пише Spiegel, переадає Європейська правда.

"Після спільних санкцій, які ми запровадили, тепер послідує спільна зимова допомога від партнерів по G7", – заявила Бербок перед початком зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн "Групи семи" у Мюнстері.

За словами Бербок, багато інших країн вже заявили про свій намір приєднатися до допомоги.

"Ця зимова допомога також означає, що ми не допустимо порушення миру та міжнародного права взимку. Ми не змиримося з тим, що президенту Росії вдасться реалізувати свою стратегію зламу України. Ми не погодимося з тим, що він сподівається зруйнувати міжнародну єдність", – наголосила глава МЗС Німеччини.

Вона звинуватила Путіна в "нелюдських" атаках на енергетичну інфраструктуру України та зазначила, що G7 не дозволить людям похилого віку, дітям і молоді в Україні загинути від голоду та замерзання.

Раніше повідомлялося, що Німеччина виділить Україні 20 млн євро на закупівлю резервного обладнання, яке допоможе реагувати на російські терористичні атаки на критичну інфраструктуру.