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НАБУ (1483) Боголюбов (205) допит (15) Коломойський (1767)

Коломойський знову прийшов на допит у НАБУ, – ЗМІ

коломойський

Бізнесмен Ігор Коломойський у четвер відвідав будівлю Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

За даними джерел УП, мільярдер прибув на допит до НАБУ близько 14 години у четвер в супроводі адвокатів.

Він пробув у будівлі близько 20 хвилин.

Як повідомлялося, 20 жовтня до НАБУ також приїжджав давній партнер Ігоря Коломойського, бізнесмен і колишній співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов.

Перед цим, 4 жовтня на допит у НАБУ також приїздив сам Коломойський.

Нагадаємо, у середині вересня детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання Ігоря Коломойського в Буковелі в рамках провадження про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" на майже 13 млрд грн у 2015 році.

Крім того, на початку вересня антикорупційні органи оголосили підозри в цій справі колишнім менеджерам "Укрнафти". Ігор Коломойський наразі не має статусу підозрюваного.

Ігор Коломойський, разом із Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Палицею, володіють понад 40% акцій компанії "Укрнафта", решта належить державі в особі НАК "Нафтогаз". Керівництво НАК неодноразово стверджувало, що з 2015 року повністю контролює компанію, втім, ані її операційні результати, ані ринкові джерела ніколи не підтверджували цих заяв.

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І що завадило екстрадувати його до ОША, нашому головному стратегічному, воєнному та економічному партнеру, який цього вимагає?
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04.11.2022 01:12 Відповісти
Х.З. Що заважає?
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04.11.2022 13:32 Відповісти

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