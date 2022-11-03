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Китай (2050) Миколаїв (320) порт (1376) олія (70)

Росія обстріляла термінал китайської корпорації в Миколаєві: знищені 17 тисяч тонн олії на $26 мільйонів, – МЗС

поджог,огонь

Росія здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тис. тон соняшникової олії на суму $26 млн.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів.

"Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни Росії проти України. Закликаємо китайську сторону вимагати від Москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі, аби захистити в тому числі майно китайських підприємств", – написав Ніколенко.

У середині жовтня повідомлялося, що російські окупанти дронами-камікадзе поцілили в ємності одного з провідних експортерів соняшникової олії України в Миколаєві.

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Якщо нехто не постраждав то тоді 😂😄😂
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03.11.2022 20:36 Відповісти
Чекаємо що відповість Китай.
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03.11.2022 22:41 Відповісти
Провести переговори з деескалації напруження!
Саме так вони відреагували на обстріли енергетичної інфраструктури. А обстріл мирного населення 10.10.2022 взагалі не помітили. То може й тут не помітять нічого...
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03.11.2022 22:50 Відповісти

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