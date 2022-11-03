Росія обстріляла термінал китайської корпорації в Миколаєві: знищені 17 тисяч тонн олії на $26 мільйонів, – МЗС
Росія здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тис. тон соняшникової олії на суму $26 млн.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
За його словами, інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів.
"Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни Росії проти України. Закликаємо китайську сторону вимагати від Москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі, аби захистити в тому числі майно китайських підприємств", – написав Ніколенко.
У середині жовтня повідомлялося, що російські окупанти дронами-камікадзе поцілили в ємності одного з провідних експортерів соняшникової олії України в Миколаєві.
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