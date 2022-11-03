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ВР (2804) закон (1453) приватизація (1324) ФДМУ (1352) Железняк Ярослав (86)

Рада спростила приватизацію майна під податковою заставою

приватизація

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення податкового боргу".

Прийняття відповідного законопроєкту №8045 з поправками у другому читанні та в цілому підтримали 250 нардепів, повідомив депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Законом пропонується встановити, що у разі приватизації державного або комунального майна, яке перебуває у податковій заставі у складі єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, згода контролюючого органу на відчуження такого майна не вимагається, якщо договором купівлі-продажу об’єкта приватизації передбачено зобов’язання покупця погасити податковий борг.

Згідно із документом, податковий борг потрібно погасити не пізніше шести календарних місяців з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації. При цьому державне або комунальне майно, яке відчужується у складі єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства не звільняється з податкової застави до повного погашення податкового боргу його покупцем.

Як повідомлялося, Фонд держмайна очікує, що ухвалення цього закону дозволить розблокувати процедуру приватизації 41 об'єкта державної форми власності сукупною стартовою ціною 1 млрд грн, які при цьому мають більше 300 млн грн загального податкового боргу.

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