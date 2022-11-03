Рада збільшила видатки на зарплати нардепів та їх помічників на 100 мільйонів

Верховна Рада ухвалила свій кошторис на 2023 рік.

Прийняття відповідної постанови №8129 підтримали 313 нардепів, повідомив депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із документом, загалом для Управління справами Апарату Верховної Ради наступного року передбачено 2,62 мільярда гривень.

З них на здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради планується спрямувати 1,27 млрд грн. У тому числі видатки на оплату праці народних депутатів України та їх помічників-консультантів у 2023 році заплановано в обсязі 688,56 млн грн, у порівнянні з 2022 роком вони зросли на 97,85 млн грн. Згідно із висновком до проєкту документа, додаткові кошти необхідні на компенсацію невикористаних днів відпустки народних депутатів у разі закінчення терміну повноважень парламенту.

На Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності парламенту передбачено 1,28 млрд грн.

Як повідомлялося, Кошторис Верховної Ради України на 2022 рік передбачав збільшення видатків на утримання парламенту до 2,69 млрд грн, що на 0,12 млрд грн більше, ніж у поточному році (2,57 млрд грн).