Мінфін планує відмовитися від емісії гривні для фінансування держбюджету, – Марченко

Міністерство фінансів не планує вдаватися до фінансування видатків держбюджету за рахунок емісії гривні у 2023 році, однак це залежатиме від надходження коштів від міжнародних партнерів.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив у інтерв'ю Lb.ua.

"Цього року ми домовилися з Національним банком, що в нас є певний ліміт місячний, який ми можемо собі дозволити. І в цих межах ми живемо вже досить великий період часу і не будемо зловживати цим. Я бачу можливість до кінця року спокійно дофінансувати все необхідне, пріоритетні видатки як мінімум без розширення цього коридору", – зауважив міністр.

"На наступний рік ми взагалі не плануємо емісійного фінансування. Підкреслюю, монетарного фінансування на наступний рік не плануємо", – наголосив Марченко.

Голова Мінфіну зазначив, що можливість емісійного фінансування держбюджету наступного року все ж залишається, але за умови отримання коштів від міжнародних партнерів у достатньому обсязі, вона буде непотрібною.

"Ми таку опцію залишаємо, але загалом не плануємо. Якщо в нас будуть кошти від наших партнерів у розмірі $3 мільярдів щомісячно, нам це не потрібно взагалі. Тому тут головне питання, наскільки ми це можемо зараз забезпечити", – додав Марченко.

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Як повідомлялося, водночас при доопрацюванні проєкту держбюджету на 2023 рік уряд підвищив прогноз доходів держбюджету від Національного банку України (НБУ) одразу на 51,6 млрд грн – до 71 млрд грн.

У липні Марченко констатував, що наразі Україна не може обійтися без часткового фінансування видатків державного бюджету за рахунок емісії гривні Національним банком шляхом викупу "військових облігацій".

Національний банк своєю чергою розраховує на збереження узгодженої з урядом стелі таких операцій цього року в 400 млрд грн, зберігаючи прогноз емісійного фінансування держбюджету на 2022 рік на рівні 30 млрд грн на місяць.

При цьому заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма висловлював думку, що емісія у розмірі від 30 до 60 млрд грн на місяць за певних умов не створюватиме проблем для економіки.