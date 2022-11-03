Європа може недорахуватись 30 мільярдів кубометрів газу вже наступного літа, – МЕА

Європа може зіткнутися із нестачею до 30 млрд кубометрів природного газу вже наступного літа – у ключовий період поповнення газових сховищ.

Про це йдеться в новому аналізі Міжнародного енергетичного агентства, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з дослідженням МЕА, у разі повного припинення постачання російського трубопровідного газу до ЄС та відновлення китайського імпорту СПГ до рівня 2021 року Європа може зіткнутися із серйозним розривом між попитом та пропозицією – до 30 млрд кубометрів. Цей дефіцит може становити майже половину газу, необхідного для заповнення сховищ на 95% до початку наступного опалювального сезону.

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"Уряди повинні вжити негайних заходів для підвищення енергоефективності та прискорення впровадження відновлюваних джерел енергії, а також зробити інші кроки для структурного зниження попиту на газ. Це необхідно для енергетичної безпеки Європи, благополуччя її громадян та галузей, а також для переходу на екологічно чисту енергію", – наводяться в повідомленні слова глави МЕА Фатіха Біроля.

"З огляду на нещодавню теплу погоду та нижчі ціни на газ існує небезпека зайвої самовпевненості в питанні поставок газу до Європи, ми ще не подолали всі труднощі", – додав Біроль.

У МЕА зазначають, що заповнення сховищ газу цього року супроводжувалося кількома чинниками: зниженням імпорту СПГ до Китаю та експортом російського газу. Незважаючи на те, що його обсяги помітно скоротилися, очікується, що за підсумками 2022 року постачання газопроводами з РФ становитимуть близько 60 млрд кубометрів.

"Малоймовірно, що у 2023 році Росія поставить ще 60 млрд кубометрів", – наголошують в агентстві.

МЕА найближчим часом має намір підготувати план щодо забезпечення газового балансу Європи наступної зими, рекомендувавши конкретні політичні дії, щоб забезпечити заповнення сховищ газом до початку опалювального сезону 2023-2024 років.

Як повідомлялося, німецька компанія Uniper – колись найбільший покупець російського газу у Німеччині і партнер "Газпрому" за проєктом "Північний потік-2" – заявила про повне припинення постачання російського газу.