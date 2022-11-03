Австрійська банківська група Raiffeisen продовжує отримувати рекордні прибутки у Росії
Російський бізнес цього року приносить австрійській групі Raiffeisen Bank International (RBI) рекордні прибутки, але отримати його компанія не може через російські контрсанкції.
Як випливає із звітності австрійської банківської групи, лише у третьому кварталі російський "Райффайзенбанк" отримав рекордні 790 млн євро чистого прибутку, забезпечивши 68% фінансового результату усієї групи RBI, підрахувало російське інформагентство РБК.
Порівняно із третім кварталом минулого року прибуток російського банку зріс у понад чотири рази, а порівняно з другим кварталом – на 47,9%, тоді банк отримав 534 млн євро, рекордний прибуток із 2011 року.
За дев'ять місяців цього року російська "дочка" принесла групі 1,4 млрд євро, але ця сума не може бути розподілена у вигляді дивідендів.
У звітності RBI вказує, що після початку військового вторгнення Росії в Україну західні країни ввели санкції проти російських компаній, Центрального банку та держструктур, а у відповідь Банк Росії ввів обмеження на рух капіталу до так званих недружніх країн. Обмеження поширюються і на виплату дивідендів, пізніше заборона була підтверджена указом президента Владіміра Путіна.
Водночас RBI повідомляє, що досі не ухвалила остаточного рішення про майбутнє свого банківського бізнесу в РФ.
Як повідомлялося, ще 17 березня Raiffeisen Bank International заявив, що припускає "ретельно продуманий вихід" із капіталу російського банку. Це ж формулювання міститься у звіті за третій квартал, причому фінансова стійкість дочірньої організації оцінюється як висока.
При цьому 5 серпня вийшов указ Путіна, який забороняє нерезидентам із "недружніх" країн до кінця року продавати, зокрема, акції та частки у статутних капіталах російських банків. Їхній перелік визначив уряд, до нього увійшли 45 організацій, у тому числі "Райффайзенбанк".
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