Японський виробник елітних автомобілів Infiniti пішов з Росії

Японська компанія Infiniti оголосила про вихід з російського ринку – бренд остаточно відмовився від постачання нових автомобілів до Росії, яке призупинилося ще у березні.

Про це російське представництво компанії повідомило в офіційних акаунтах у російських соцмережах, пише російський "Коммерсант".

Водночас Infiniti збереже сервісне обслуговування автомобілів у рамках чинних гарантійних зобов'язань.

Як повідомлялося, раніше з Росії пішов власник Infiniti – японський автовиробник Nissan, його завод перейшов у держвласність РФ.

На відміну від Nissan, Infiniti не мала власних виробничих потужностей на території Росії. Марка постачал свої авто на російський ринок із інших країн.