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Нафтогаз (3276) збитки (1098) Вітренко Юрій (264)

Після відставки Вітренка "Нафтогаз" оголосив про збитки на 57 мільярдів

витренко,вітренко

Загальний збиток групи "Нафтогаз" за підсумками роботи у першому півріччі 2022 року склав 57,17 мільярда гривень.

Про це йдеться у консолідованій фінансовій звітності компанії за перше півріччя 2022 року, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зокрема, збиток за перший квартал 2022 року склав 57,58 млрд грн.

"Основними факторами формування збитку в першому кварталі стали додаткові відрахування до резерву сумнівної заборгованості, пов’язані зі зниженням оцінки платоспроможності контрагентів компанії внаслідок початку повномасштабної війни, а також негативна різниця між закупівельною вартістю імпортованого газу та ціною його реалізації у відповідності до покладених на компанію державою спеціальних обов’язків", – пояснюють у "Нафтогазі".

Серед факторів збитковості компанії у першому кварталі "Нафтогаз" також вказує руйнування активів внаслідок обстрілів з боку РФ.

Водночас у другому кварталі компанія декларує прибуток у розмірі 0,42 мільярда гривень.

"Цього вдалося досягнути, зокрема через скорочення витрат та законодавче врегулювання проблеми компенсації за покладені державою на компанію спеціальні обов’язки", – наголошується у повідомленні.

Читайте також: Кабінет міністрів звільнив голову "Нафтогазу" Вітренка (оновлено)

Компанія зауважує, що у відповідності до консолідованого фінансового плану "Нафтогазу" на 2022 рік, затвердженого правлінням, за результатами року компанія планує отримати прибуток 91,8 млрд грн, переважно за рахунок отримання компенсації "за різницю в тарифах" підприємствами ТКЕ та операторами газорозподільних мереж. Крім того, компенсацію за покладені урядом спеціальні обов’язки сподівається отримати і сам "Нафтогаз".

"Така компенсація має бути виплачена з державного бюджету України. Зокрема, це зумовлено різницею між вартістю імпортованого газу та ціною його реалізації, яку встановила держава в рамках покладення спеціальних обов’язків на компанію. Відповідно, щоб покладені державою спеціальні обов’язки не наносили збитки компанії, ця різниця має бути компенсована державою", – вважають у "Нафтогазі".

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 1 листопада звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України", згідно із поданою ним заявою. 

Згідно із оприлюдненою у травні консолідованою фінансовою звітністю, у 2021 році чистий прибуток групи "Нафтогаз" склав 12 млрд грн.

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Топ коментарі
+54
Шукайте "збитки" у оффшорах. Усі там.
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03.11.2022 17:07
+54
Суперменеджер, угробивший сверхприбыльный Нафтогаз.
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03.11.2022 17:10
+31
На першому місці по розвалу все одно Зеля!
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03.11.2022 17:18
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Мабуть звільнився щоб записатись в ЗСУ чи недайбоже захворів і зможе відкосити.
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03.11.2022 18:42 Відповісти
нацарював.. і про маму не забув.
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03.11.2022 18:44 Відповісти
а як там заробітна плата в 500000 тис.грн????????????????????????
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03.11.2022 18:49 Відповісти
Вгадайте, в яку країну вже виїхав цей виродок вітренко?
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03.11.2022 18:49 Відповісти
Чернишов все розрулить, можна не сумніватися
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03.11.2022 18:49 Відповісти
збитку нафтогазу завдали необосновані, фантастичні премії.... результату нема - премії є... як таке можливо? через суд повернути всі премії назад.
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03.11.2022 18:55 Відповісти
І так зі всім, до чого дотягуються ЗЕлені ублюдки.

Прийняли Україну з зростаючою економікою і всього за три роки перетворили її у руїну.
Причому економіка здохла ще у 2020-му році.

Без цієї війни ще навесні 2022 ЗЄ винесли б з Банкової вперед ногами. І він про це прекрасно знав.

Ця війна - це спасіння ЗЄ-режиму. Зеленський в ній такий же зацікавлений, як і *****.

Я зовсім не здивуюся, якщо після війни слідство з`ясує, що ЗЄ приймав участь у плануванні вторгнення РФ.
Саме тому так тупо виглядає "недовіра" до США та безапеляційна довіра до ***** та Луки у лютому 2022.
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03.11.2022 18:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UWAPTGvza9w https://www.youtube.com/watch?v=UWAPTGvza9w

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05.11.2022 09:25 Відповісти
То може треба було спитати Вітренка де гроші, а тоді вже звільняти! А може навпаки - не звільняти, а посадити. Я думаю, ми до цього ще прийдемо, якщо Вітренко завчасно не втече за кордон...
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03.11.2022 19:09 Відповісти
В январе-сентябре текущего года(речь і 2020) НАК "Нафтогаз Украины" получил 18,7 миллиарда гривень убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года "Нафтогаз" получил прибыль в размере 19,9 миллиарда гривень. Об этом написал бывший топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице https://www.facebook.com/YVitrenko/https:/www.facebook.com/YVitrenko/posts/201000618143168 в Facebook.
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03.11.2022 19:17 Відповісти
Я , не помню , чтоб кто -то , после ухода , оставил прибыль, прибутки . Чисто бред..
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03.11.2022 19:26 Відповісти
Это мамина пенсия!
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03.11.2022 19:33 Відповісти
яблоня от яблони..сынок Конотопской Ведьмы и поклонницы Мордора, не могло быть иначе
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03.11.2022 20:08 Відповісти
А скіко копій поламали, яка битва за нього була, при виборі на посаду в НГ... А как дишал...как дишал.
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03.11.2022 20:19 Відповісти
Шо ви панімаєтє... Єто всьо злочинні папєрєднікі винуваті...
А ще недавно, в 2019 році, чистий прибуток Групы Нафтогаз складала 63,3 млрд грн. Але ж плєбс хотів поржати....

І це ще не озвучили збитки у державних компаніях таких як енергоатом та центренерго - вони ж всі стали збитковими...
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03.11.2022 20:30 Відповісти
Його обов'язково повинно запросити НАБУ, одні тільки міліонні премії які він отримав за астрономічні борги, які він наростив в Нафтогазі, повинні бути розслідувані. Та ще й Бентлі купив перед відставкою, мега злодій.
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03.11.2022 21:24 Відповісти
В холодну його!
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03.11.2022 22:07 Відповісти
надеюсь порошенко тут не причем.
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03.11.2022 22:26 Відповісти
З них 3 млрд премія собі.
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03.11.2022 22:41 Відповісти
При Порошенкові всі державні компанії були прибутковими.
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04.11.2022 04:35 Відповісти
Ахахахахаха! а до того не могли оголосити! бо збитків не було! ахахахахах!
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04.11.2022 06:28 Відповісти
чотириразововисуванець - а непогано виніс за такий короткий термін фахівець вищого гатунку- на палю мародера!!!
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04.11.2022 08:39 Відповісти
Чей газ идёт в Европу?
https://www.youtube.com/watch?v=VzArkSjh__c&ab_channel=NeoHistory

Кандидат технических наук, лучший буровой мастер времён СССР Андрей Нечай:
"Украина - самая богатая страна в мире по количеству полезных ископаемых"
https://www.youtube.com/watch?v=RLeOKOAHusw&ab_channel=%D0%94%D0%9D%D0%9A
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04.11.2022 09:36 Відповісти
Таку аферу можна провернути лише в Україні. Щоб спекулянт, який нічого не виробляє, не приносить жодної користі, а лише знімає вершки на перепродажі товару, при собівартості видобутку газу 10-25 дол. за тис.куб, реалізації населенню у 10 разів дорожче, промисловості у 40 разів і більше, оголосив про багато мільярдні збитки, які потрібно компенсовувати з державного бюджету. Це подвійний грабіж українського народу.
Україні буде вигідніше ліквідувати цю компанію і закуповувати газ у виробника - Укргазвидобування, а не сплачувати космічну ціну мародерам та спекулянтам
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04.11.2022 14:22 Відповісти
То просто " віходноє пособіє" вплинуло
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04.11.2022 15:37 Відповісти
Вкрав і "відставився" Шукайте. Зло знайде - тому масло до хліба, а хто не "зуміє" знайти - тому всеросіянська шана "і чорая і красная ікра"... Огидно, панове
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05.11.2022 04:59 Відповісти
Приватизація прибутків і націоналізація збитків. Вся суть зеленої політики.
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08.11.2022 19:02 Відповісти
Тихо слился, потому что зарубежные инвесторы отказались покрывать его грабеж. И опять-никто ни за что не ответил!!! Где закон?!!!! На фоне войны-фантастические премии, а народ по гривне помогает армии.
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17.11.2022 13:52 Відповісти
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