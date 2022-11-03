Після відставки Вітренка "Нафтогаз" оголосив про збитки на 57 мільярдів
Загальний збиток групи "Нафтогаз" за підсумками роботи у першому півріччі 2022 року склав 57,17 мільярда гривень.
Про це йдеться у консолідованій фінансовій звітності компанії за перше півріччя 2022 року, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
Зокрема, збиток за перший квартал 2022 року склав 57,58 млрд грн.
"Основними факторами формування збитку в першому кварталі стали додаткові відрахування до резерву сумнівної заборгованості, пов’язані зі зниженням оцінки платоспроможності контрагентів компанії внаслідок початку повномасштабної війни, а також негативна різниця між закупівельною вартістю імпортованого газу та ціною його реалізації у відповідності до покладених на компанію державою спеціальних обов’язків", – пояснюють у "Нафтогазі".
Серед факторів збитковості компанії у першому кварталі "Нафтогаз" також вказує руйнування активів внаслідок обстрілів з боку РФ.
Водночас у другому кварталі компанія декларує прибуток у розмірі 0,42 мільярда гривень.
"Цього вдалося досягнути, зокрема через скорочення витрат та законодавче врегулювання проблеми компенсації за покладені державою на компанію спеціальні обов’язки", – наголошується у повідомленні.
Компанія зауважує, що у відповідності до консолідованого фінансового плану "Нафтогазу" на 2022 рік, затвердженого правлінням, за результатами року компанія планує отримати прибуток 91,8 млрд грн, переважно за рахунок отримання компенсації "за різницю в тарифах" підприємствами ТКЕ та операторами газорозподільних мереж. Крім того, компенсацію за покладені урядом спеціальні обов’язки сподівається отримати і сам "Нафтогаз".
"Така компенсація має бути виплачена з державного бюджету України. Зокрема, це зумовлено різницею між вартістю імпортованого газу та ціною його реалізації, яку встановила держава в рамках покладення спеціальних обов’язків на компанію. Відповідно, щоб покладені державою спеціальні обов’язки не наносили збитки компанії, ця різниця має бути компенсована державою", – вважають у "Нафтогазі".
Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 1 листопада звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України", згідно із поданою ним заявою.
Згідно із оприлюдненою у травні консолідованою фінансовою звітністю, у 2021 році чистий прибуток групи "Нафтогаз" склав 12 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Прийняли Україну з зростаючою економікою і всього за три роки перетворили її у руїну.
Причому економіка здохла ще у 2020-му році.
Без цієї війни ще навесні 2022 ЗЄ винесли б з Банкової вперед ногами. І він про це прекрасно знав.
Ця війна - це спасіння ЗЄ-режиму. Зеленський в ній такий же зацікавлений, як і *****.
Я зовсім не здивуюся, якщо після війни слідство з`ясує, що ЗЄ приймав участь у плануванні вторгнення РФ.
Саме тому так тупо виглядає "недовіра" до США та безапеляційна довіра до ***** та Луки у лютому 2022.
А ще недавно, в 2019 році, чистий прибуток Групы Нафтогаз складала 63,3 млрд грн. Але ж плєбс хотів поржати....
І це ще не озвучили збитки у державних компаніях таких як енергоатом та центренерго - вони ж всі стали збитковими...
https://www.youtube.com/watch?v=VzArkSjh__c&ab_channel=NeoHistory
Кандидат технических наук, лучший буровой мастер времён СССР Андрей Нечай:
"Украина - самая богатая страна в мире по количеству полезных ископаемых"
https://www.youtube.com/watch?v=RLeOKOAHusw&ab_channel=%D0%94%D0%9D%D0%9A
Україні буде вигідніше ліквідувати цю компанію і закуповувати газ у виробника - Укргазвидобування, а не сплачувати космічну ціну мародерам та спекулянтам