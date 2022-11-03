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МАГАТЕ (186) ядерна безпека (151) Кулеба Дмитро (144) розробка ядерної зброї (2)

МАГАТЕ не знайшло жодних слідів "брудної бомби" на ядерних об’єктах в Україні

магате

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) перевірили три українських ядерних об’єкти і не виявили жодних ознак створення "брудних бомб", про які заявляла російська пропаганда.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

"МАГАТЕ перевірило 3 українські об'єкти, які опинилися у центрі російської дезінформації, і не виявило жодних ознак "брудних бомб". Я дякую Рафаелю Маріано Гроссі за відмінну та оперативну співпрацю МАГАТЕ, яка допомогла протистояти російській брехні. Росія підтвердила свій статус головного брехуна" , – написав Кулеба.

Своєю чергою МАГАТЕ на своєму сайті також підтвердила завершення такої перевірки на прохання України.

Агентство уточнило, що запит України на перевірку надійшов після того, як РФ висунула звинувачення щодо діяльності на трьох локаціях – Інституті ядерних досліджень у Києві, Східному гірничо-збагачувальному комбінаті в Жовтих Кодах і ВО "Південний машинобудівний завод" у Дніпрі.

"За останні кілька днів інспектори змогли виконати всі заходи, які планувало провести МАГАТЕ, і отримали безперешкодний доступ до цих місць. На підставі оцінки наявних на сьогоднішній день результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях розташування", – йдеться у повідомленні.

Інспектори МАГАТЕ також відібрали зразки для аналізу в лабораторіях організації, щоб отримати дані про минулу та поточну діяльність, пов’язану з поводженням з ядерними матеріалами.

"Наша технічна та наукова оцінка результатів, яку ми наразі провели, не показала жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у цих трьох місцях. Крім того, якнайшвидше ми повідомимо про результати відбору проб навколишнього середовища", – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

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Як повідомлялося, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна офіційно запросила експертів МАГАТЕ надіслати місію в Україну, щоб спростувати заяви російських чиновників про нібито розробку "брудної бомби".

Перед цим міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Україна нібито готується підірвати "брудну бомбу", не навівши жодних доказів своїх припущень. Крім того, протягом дня він зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО, розповідаючи про українську "брудну бомбу".

Президент Володимир Зеленський вважає, що заяви Москви про нібито використання Україною "брудної бомби" свідчать про те, що РФ готує провокацію, а тому світ має максимально жорстко на це відреагувати.

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Топ коментарі
+5
Эта МАҐАТА прадалась бєньдєрафцам-ґалицыйцам!
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03.11.2022 17:12
+4
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03.11.2022 20:13
+3
На расісі пошукайте
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03.11.2022 17:16
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03.11.2022 17:06 Відповісти
Эта МАҐАТА прадалась бєньдєрафцам-ґалицыйцам!
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03.11.2022 17:12 Відповісти
таке сховати складно. але як що пуйло застосує йому що це прсто так зійде з рук. йому та його терпілам.
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03.11.2022 17:14 Відповісти
тепер в рашке знають що їм боятися нічого.
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03.11.2022 17:15 Відповісти
Україна має повне право на захист, та на пропорційну відповідь. Тількі цього бояться росіяни. Коли вони будут знати, що в разі чого рашку перетворять в чернобиль вони 100 разів подумають. Магате по суті провело розвідку для росіян. А то росіяни так переживали що можуть отримати відповідь а виявилось що все нормально. Нічого їм не буде окрім пекельних санкцій та океану струрбованості
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03.11.2022 19:18 Відповісти
На расісі пошукайте
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03.11.2022 17:16 Відповісти
Оце так поворот!
Ну всьо, у гвалтованої в кишенях ножа не знайшли. Можете гвалтувати далі, все окей.
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03.11.2022 17:25 Відповісти
у охоронця нема зброї, можна грабувати
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03.11.2022 19:26 Відповісти
Баба Параска вже втигла бомбу помити.
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03.11.2022 17:31 Відповісти
Ще комарів хай пошукають. Їм же некуй робити. Замість того, аби просто виключити рашку з МАГАТЕ, влаштовують цей цирк.
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03.11.2022 17:43 Відповісти
Бо ми все вимили. То засрашка ходить вся брудна і бомби у них брудні. А їх слабо перевірити?
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03.11.2022 18:24 Відповісти
Афигеть! Вот так новость! Может хоть хоботы боевых комаров нашли?!
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03.11.2022 18:25 Відповісти
Як що їх насправді ні хрена нема, то це ЗРАДА. Робити (таємно) і ні кого не слухати. Сьогодні один президент, завтра може бути хтось іншій. По діскусіям з танками видно яка в них озабоченість. Вже могли 100 разів рашкє більш агресивну відповідь дати а вони дзвонять серійному-вбивці психично-хворому-ман'яку та питаються з ним ДОМОВИТИСЬ, шукають ДІАЛОГУ
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03.11.2022 19:24 Відповісти
правильно сказали выше - на парашке поищите ))) там всё и все грязные... от бомб до чмобиков...
ищите и обрящите !!!
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03.11.2022 19:34 Відповісти
Вони не більки брудні! Вони ще й вошиві! В Єланському мобілізаційному центрі (Свердловська область) серед "чмобіків" - епідемія педикульозу В часи Сталіна винні вже-б кайлом махали на Колимі а весь центр був-би оточений протиепідемічними загонами і засипаний дустом і хлоркою в палець товщиною Прожарочні машини і пральні працювали-б цілодобово (правда передостаннє - під питанням У кацапів зараз одяг зроблений з волокна змішаного типу (синтетика+бавовна) А синтетика не любить високої температури!
Був я там колись - по призовників їздив Там ще в 1989-му срач був неймовірний
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03.11.2022 21:48 Відповісти
Не знайшли жодної української "брудної бомби", лише на ЗАЕС знайшли бруднодупих кацапів... Кацапам треба затямити назавжди - бомба в українців завжди чиста, охайна та доглянута, як садок вишневий коло хати ...
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03.11.2022 19:55 Відповісти
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03.11.2022 20:13 Відповісти
брехло из раши )))))
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03.11.2022 21:55 Відповісти
ещё одни дармоеды
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03.11.2022 20:47 Відповісти

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