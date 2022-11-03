Рада ухвалила нову редакцію закону про поштовий зв’язок

Верховна Рада ухвалила новий закон "Про поштовий зв’язок", який має замінити чинний закон з такою ж назвою.

Прийняття відповідного законопроєкту №4353 у другому читанні та в цілому підтримали 263 нардепи, повідомив депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказана гармонізація національного законодавства із законодавством ЄС у сфері надання послуг поштового зв’язку шляхом імплементації положень Директиви 97/67/ЄС.

Проєктом закону пропонується визначити:

правову основу діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку, зокрема повноваження центральних органів виконавчої влади та національного регулятора;

права та обов’язки операторів поштового зв’язку та користувачів зазначених послуг;

врегулювати засади відповідальності операторів поштового зв’язку та користувачів послуг у цій сфері.

З метою імплементації Директиви 97/67/ЄС пропонується закріпити, що до універсальних послуг поштового зв’язку належать послуги з пересилання: простих поштових відправлень, реєстрованих та з оголошеною цінністю листів масою до 2 кг; посилок без оголошеної цінності масою до 10 кг; відправлень для сліпих масою до 7 кг.

Законопроєкт передбачає, що універсальні послуги поштового зв’язку надаються призначеним оператором поштового зв’язку, який визначається Кабінетом міністрів.

Також визначаються повноваження національного регулятора встановлювати граничні ціни (тарифи) на пересилання простих та рекомендованих листів масою до 50 грамів та поштових карток.

Проєктом Закону також пропонується запровадити обов’язок ведення призначеним оператором роздільного обліку доходів та витрат, а саме за кожною універсальною послугою поштового зв’язку та окремо за іншими послугами поштового зв’язку, а також щорічно проводити аудит результатів роздільного обліку доходів та витрат.

Законопроєкт також містить положення щодо відповідальності користувачів, зокрема, за збитки, завдані операторам поштового зв’язку або третім особам внаслідок вкладення до поштових відправлень предметів, заборонених до пересилання, або неналежного упакування вкладення, що пересилається, та відповідальності операторів поштового зв’язку перед користувачами за невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків.