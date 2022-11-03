Росія припинила виробництво інноваційних вагонів через втрату доступу до технологій, – ЗМІ

Російські вагонобудівні підприємства припинили виробництво інноваційних вагонів через дефіцит високотехнологічних підшипників, які виробляли іноземні компанії, що пішли з Росії.

Через це російські заводи повернулося до виробництва типових напіввагонів, пише російський "Коммерсант" із посиланням на дані місцевого Інституту проблем природних монополій (ІПЕМ).

Водночас заступник гендиректора ІПЕМу Володимир Савчук зауважив, минулого року потреба у напіввагонах закривалася випуском інноваційних моделей. Цього року їхнє виробництво було обмежене дефіцитом касетних підшипників, і підприємства повернулися до випуску типових напіввагонів.

При цьому попит на типові напіввагони зріс, адже інноваційні вагони почали виключати з руху через брак запчастин.

Згідно з оприлюдненими на нараді РЖД на початку жовтня даними, через брак касетних підшипників оператори вже відставили від руху близько 10 тис. інноваційних вагонів.

Глава російського агентства "Infoline-Аналітика" Михайло Бурмістров підтверджує, що дефіцит касетних підшипників призвів не лише до зупинки випуску інноваційних вагонів, а й до того, що покупці в умовах невизначеності із термінами відновлення постачання переорієнтувалися на типовий парк.

Якщо 2021 року на російському ринку було реалізовано 21 тис. інноваційних та 1,25 тис. типових вагонів, то цього року за дев'ять місяців – лише 5,6 тис. інноваційних та 10,7 тис. типових вагонів.

"Фактично інноваційні вагони, починаючи з травня, практично не випускалися, і лише у вересні "Уралвагонзавод" реалізував першу серійну партію", – каже експерт.

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Як повідомлялося, у квітні світовий лідер з виробництва інноваційних моделей підшипників шведська SKF оголосила про рішення припинити будь-яку діяльність і операції в Росії. У травні у зв'язку з вона передала російському менеджменту 100% у статутному капіталі місцевого ТОВ "СКФ".

Згодом Мінпромторг РФ визнав, що після передачі місцевому менеджменту завод не може відновити роботу через нестачу комплектуючих.

SKF – один з найбільших виробників підшипників у світі. Компанія працює у 130 країнах, представлена ​​у Росії з 1991 року. У 2010 році відкрила виробництво у Твері, яке випускає підшипники для залізничного транспорту.